Honor 20 Lite Youth Edition يصل رسميًا مع شاشة AMOLED، وثلاث كاميرات في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei اليوم بالكشف عن هاتف ذكي جديد من الفئة المتوسطة يُدعى Honor 20 Lite Youth Edition.

هذا الهاتف يضم شاشة AMOLED بحجم 6.3 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من طراز HiSilicon Kirin 710F، وذاكرة عشوائية بحجم يصل إلى 8GB، وذاكرة داخلية بحجم يصل إلى 128GB، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 20W.

الهاتف Honor 20 Lite Youth Edition الجديد يأتي كذلك مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل في القطع الموجود في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة، وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثالثة المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف يضم كذلك قارئ بصمات الأصابع في الشاشة، ويأتي مسبقًا مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة EMUI 9.1.

الهاتف Honor 20 Lite Youth Edition الجديد سيكون متوفرًا بثلاثة ألوان مختلفة تشمل الأسود والأخضر والأزرق الزهري، وسيكلف ما يعادل 200$ لنسخة 4GB/64GB، وما يُعادل 210$ لنسخة 6GB/64GB، وما يُعادل 240$ لنسخة 6GB/128GB. هناك نسخة رابعة تضم 8GB من الذاكرة العشوائية و128GB من الذاكرة الداخلية تُكلف ما يُعادل 270$. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن الهاتف Honor 20 Lite Youth Edition سيكون متاحًا للشراء في الصين إبتداء من 25 أكتوبر.