هيتاشي تعلن عن رؤيتها لمواكبة عصر الذكاء الاصطناعي

تعتزم هيتاشي فنتارا Hitachi Vantara، المملوكة بالكامل لشركة هيتاشي المحدودة، خلال مؤتمر Hitachi NEXT 2019، الإعلان عن رؤيتها للابتكار لممارستها الناشئة DataOps وما تعنيه بالنسبة لعملائها وشركائها وهم يستعدون لخوض عالم التقنيات متعددة السحابات من الحافة إلى النواة.

وتشكل DataOps طريقة لإدارة بيانات المؤسسات في عصر الذكاء الاصطناعي، حيث تربط مستهلكي البيانات بسلاسة مع الجهات المسؤولة عن إنشاء البيانات، وذلك بهدف إيجاد واستخدام كافة أشكال القيمة بسرعة في بيانات المؤسسة.

ولا تعد DataOps منتجاً أو خدمة أو حلاً، بل هي منهجية وتغيير في التكنولوجيا والثقافة لتحسين استخدام المؤسسات للبيانات من خلال تحسين جودة البيانات وتقليص وقت الدورة الزمنية، وإدارة فائقة للبيانات.

وتبعًا إلى أن المؤسسات لا تحلل معظم البيانات الموجودة لديها بسبب الأساليب القديمة، فإن هيتاشي فنتارا ترى أن DataOps سيكون لها تأثير كبير على مستقبل تكنولوجيا المعلومات من خلال إتاحة الفرصة للاستفادة من كميات هائلة من البيانات غير المستخدمة مسبقاً.

وقد أعلنت هيتاشي فنتارا عن تحديثات رئيسية لمجموعة منتجاتها وحلولها وخدماتها، والتي توفر أساساً واسعاً ومميزاً لمبادرات DataOps في المؤسسات على اختلاف أحجامها وطبيعة أنشطتها.

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وتشكل سلسلة منصة التخزين الافتراضية 5000 وبرنامج مركز Ops أساساً للجيل التالي من وحدات التخزين والبنية التحتية التي توفرها الشركة مع بنية جديدة للتوسعة وموسعة تستوعب أي أعباء عمل على أي نطاق.

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ويمكن لهذه التقنيات تسريع أعباء العمل في مركز البيانات، وتقدم تكنولوجيا معلومات معززة للمستقبل، مع بنية جديدة ومبتكرة كأساس مثالي لتحديث مركز البيانات والبيئات السحابية لمنهجية DataOps.

كما تتميز المنصة بأسرع مصفوفة ومضية من نوع NVMe على مستوى العالم، ووسعت هيتاشي فنتارا وعززت قدراتها للخدمات السحابية في أول إعلان رئيسي عن مجموعة الخدمات السحابية التي تم وفرتها الشركة أخيراً.

وتتضمن المجموعة خدمات الترحيل السحابي، وخدمات تحديث التطبيقات، والخدمات المدارة للعمليات، والخدمات الاستشارية ومنصة هيتاشي السحابية للمؤسسات (HEC).

وتستفيد الخدمات الجديدة من القدرات الحيوية والخبرات الرائدة في هذا المجال والتي اكتسبتها الشركة من خلال الاستحواذ على REAN Cloud في عام 2018.

وأعلنت الشركة عن توسيع مجموعة خدمات وحلول منصة Lumada لمساعدة العملاء في مختلف القطاعات على تقسيم كتل البيانات وتحفيز الابتكار من خلال منصة DataOps.

وتوسع هيتاشي حالياً قدرات Lumada خارج إنترنت الأشياء (IoT) للعملاء من المؤسسات والشركات الصناعية، لمواجهة تحديات البيانات الشائعة لدى العملاء في أي صناعة ولأي حالة استخدام.