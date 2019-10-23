لينوفو وإنتل تقودان عصرًا جديدًا في مجال الأبحاث العلمية للحوسبة

أعلنت مجموعة مركز بيانات لينوفو (DCG) – وهي شركة التكنولوجيا الرائدة في مجال التحول الذكي – عن إبرام اتفاقية تعاون مع شركة إنتل في مجال حلول التكنولوجيا تهدف إلى تسريع الاندماج بين الحوسبة العالية الأداء والذكاء الاصطناعي لمساعدة العلماء في معهد فلاتيرون Flatiron لمواجهة التحديات بأساليب مبتكرة تماماً.

ويأتي هذا التعاون على النطاق العالمي مع إنتل في إطار استراتيجية “تكنولوجيا أكثر ذكاءً للجميع” التي تنتهجها مجموعة مركز بيانات لينوفو، على أن يساهم في تعزيز تطوير الأبحاث بمجال العلوم الأساسية.

ويعد معهد فلاتيرون، الذي يتخذ من مدينة نيويورك مقراً له، مركزاً بحثيًا داخليًا تابعًا لمؤسسة سيمونز Simons، وتتمثل مهمته في تطوير آفاق الأبحاث في مجالي الرياضيات والعلوم الأساسية.

ويتبنى فلاتيرون نهج “محور الحوسبة العلمية” الذي يدعم الجهود العلمية بالمعهد على امتداد أربع تخصصات، ويتطلب هذا النهج بنية تحتية للحوسبة العالية الأداء من أجل التعامل مع الكم الهائل من الملفات، بدءاً من ملفات التسلسل الوراثي الضخمة حتى 100 ألف ملف صغير ضمن مجلد موحد.

ويتألف تجمع معهد فلاتيرون، وهو عبارة عن بنية تحتية مركزية للحوسبة العالية الأداء، من 17 ألف محور حوسبة من إنتل مدمجة ضمن خوادم Lenovo ThinkSystem SD530، حيث تشغل أعباء العمل العالية الأداء والذكاء الاصطناعي.

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وتتيح هذه المجموعة لأجهزة الحاسبات تحليل مقادير هائلة من البيانات، وتحفيز العمليات الوظيفية المعقدة.

وقال الدكتور كريس كوبر، المدير العام لشركة مجموعة مركز بيانات لينوفو في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا: إن الابتكارات التي تأتي كثمرة اتفاقيات التعاون التي تبرمها مجموعة مركز بيانات لينوفو من خلال شراكاتنا العالمية الاستراتيجية تمهد الطريق لإيجاد حلول جديدة للتحديات التي يواجهها العالم، والتي لم يسبق لها مثيل من حيث الحجم والتأثير.

وأضاف “في ظل التحول المتسارع التي تشهده منطقتنا بشكل مستمر، وارتفاع مستويات تبني الابتكارات وإدراكها، ستكون هناك المزيد من الفرص لدعم المجالات المحلية التي تستخدم حوسبة البيانات الكبيرة مثل الحوسبة العالية الأداء والذكاء الاصطناعي، وإننا نتعاون مع العديد من مراكز البحوث في المنطقة، مما يعكس تزايد الإقبال على الحلول الأكثر تطورًا”.

وأوضح كريس أن قوة معالجات إنتل، بالإضافة إلى الهندسة الحرارية المتقدمة من لينوفو نبتون Lenovo Neptune، تتيح حلولاً رائدة في هذا المجال للعملاء الذي يسعون إلى حلول الحوسبة العالية الأداء على اختلاف أحجام أعمالهم.

ويعكف الباحثون في معهد فلاتيرون على إجراء أبحاث في مجالات العلوم الحيوية وفيزياء الفلك وفيزياء الكم والرياضيات الحاسوبية.

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وقد اتسم التقدم الذي أحرزه العلماء في المعهد بالمحدودية قبل استخدام تجمعات الحوسبة واسعة النطاق، وذلك بسبب قيود النظام والتي فرضت قيوداً عملية من حيث السرعة ونطاق العمل لأبحاثهم القائمة على النظام.

وقال سكوت تيز، المدير العام للحوسبة العالية الأداء والذكاء الاصطناعي في مجموعة مركز بيانات لينوفو: تعد الحوسبة العالية الأداء والذكاء الاصطناعي الوسائل التي تفتح عصرًا جديدًا بشكل كامل لعملائنا المحتملين.

وأضاف “نحن سعداء بأن نرى نخبة من أعظم العقول في العالم تعتمد على تقنيتنا من أجل استكشاف إجابات على عدد من الأسئلة الأكثر إلحاحًا في حياة البشر، وإن ما يحفزنا لمواصلة هذا الجهد وتطوير قدرات الحوسبة العالية الأداء والذكاء الاصطناعي هو أن نرى ثمار ما نقوم به تعود بالفائدة على الناس”.

وأوضح تريش دامكروجر، نائب الرئيس والمدير العام لوحدة إكستريم كمبيوتينج في شركة إنتل أن الأبحاث المتميزة، كتلك التي تجرى في معهد فلاتيرون، تتطلب تكنولوجيا متميزة.

وقال: سنتمكن من خلال تعاوننا الوثيق مع شركة لينوفو من توفير هذه التقنيات، بما في ذلك وحدة التحكم المركزية الوحيدة من نوعها المزودة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والحوسبة العالية الأداء، حيث تدعم هذه الأبحاث لإيجاد حلول لعدد من أكثر التحديات المعقدة في العالم، مع توفير وقت أسرع للاستفادة من التحليلات.

ويتمكن الباحثون في معهد فلاتيرون – من خلال الاستفادة من أداء وموثوقية هذا المنتج المشترك بين لينوفو وإنتل – من معالجة مقادير هائلة من البيانات بشكل أسرع وأكثر كفاءة لتسريع وتيرة البحث، كما يتيح ذلك المضي قدماً في مشاريع بحثية تركز على أعباء العمل، والتي لم تكن لتحدث لو لم يتوفر هذا الجهد.

وقد عملت لينوفو وإنتل على التوسع في التعاون طويل الأمد بينهما في مجال مراكز البيانات، مع التزام لعدة سنوات بتسريع الدمج بين حلول الحوسبة العالية الأداء والذكاء الاصطناعي للمؤسسات على اختلاف أحجامها.

وتركز الشراكة الممتدة بين الجانبين على ثلاث مجالات رئيسية هي: الأنظمة والحلول، وتحسين برمجيات الدمج بين الحوسبة العالية الأداء والذكاء الاصطناعي، وتمكين منظومة العمل في هذا الاتجاه.

وعززت لينوفو مكانتها في الحوسبة العالية الأداء لتتصدر المرتبة الأولى بهذا المجال ضمن قائمة أفضل 500 حاسب عملاق للعمل على 173 نظام تشغيل في 20 سوقًا، ما يمكن الشركة من مواصلة دعم الأبحاث والتطبيقات العلمية الرائدة حول العالم.

وتستمر لينوفو بالتوسع كشركة مؤثرة في مجال مراكز البيانات المتكاملة من خلال تحفيز البنية التحتية المعرفة بالبرمجيات، والتخزين، والشبكات، والحوسبة العالية الأداء والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والمبيعات والخدمات التي تقودها الحلول، مع العمل في الوقت نفسه على تعزيز التصميم الداخلي وقدرات التصنيع بالنسبة لمنصتها Hyperscale.

كما تعمل الشركة على تحسين طرق الوصول إلى السوق والتميز التشغيلي لتحقيق قيمة مضافة لمسيرة نمو السوق في هذ المجال مع تحسين الربحية.