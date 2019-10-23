فايرفوكس وكروم ينبهانك إلى خروقات البيانات المتعلقة بحساباتك

أطلقت مؤسسة موزيلا النسخة 70 من متصفحها للويب فايرفوكس لأنظمة التشغيل ويندوز وماك ولينكس بميزات جديدة، مثل الحماية ضد تتبع منصات التواصل الاجتماعي؛ وتقرير حماية الخصوصية؛ وخدمة تنبيهات خروقات البيانات لتسجيلات الدخول المحفوظة.

وأضافت موزيلا، التي بدأت تقدم ميزة التحكم الدقيق فيما يتعلق بتتبع الطرف الثالث في شهر أكتوبر الماضي مع تعزيز الحماية ضد التتبع، الآن متتبعي منصات التواصل الاجتماعي إلى قائمتها.

ويؤدي ذلك إلى حظر جميع متتبعي المستخدم المرتبطين بمنصات فيسبوك؛ وإنستاجرام؛ وواتساب؛ وتويتر؛ ويوتيوب؛ ولينكدإن.

ومن بين التحديثات البارزة الأخرى، هناك أيضًا تقرير جديد لحماية الخصوصية يعمل بمثابة لوحة معلومات مفيدة للمتتبعين الذين حظرهم فايرفوكس موزعين حسب النوع.

كما تم دمج أداة إدارة كلمة المرور Lockwise في المتصفح مع مراقب فايرفوكس لتحذيرك إذا تم اختراق معلومات تسجيل الدخول المحفوظة في أحد خروقات البيانات.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن: Advertisements

وعند إنشاء حساب Lockwise، فإنه يُطلب من المستخدم إنشاء كلمة مرور آمنة، ويجري حفظ جميع كلمات المرور التي تم إنشاؤها تلقائيًا في حسابك ضمن Firefox Lockwise.

ولا يُعد متصفح فايرفوكس الوحيد الذي حصل على مثل هذه الميزة، إذ طورت جوجل في وقت سابق من هذا الشهر أداة خاصة بها لفحص كلمة المرور بشكل مباشر في عناصر التحكم في حساب جوجل تسمى Password Checkup.

وأطلقت الشركة هذه الميزة بشكل رسمي مع إصدارها يوم أمس للنسخة 78 من متصفح كروم، لكن لا يجري تمكين الخيار افتراضيًا، ويمكن للمستخدمين تشغيله بالانتقال إلى: chrome://flags/#password-leak-detection.

وكانت جوجل قد أكدت من خلال دراسة أجرتها أن المستخدمين بحاجة إلى التوقف عن استخدام كلمة المرور نفسها لمواقع ويب متعددة في حال كانوا حريصين على عدم اختطاف بياناتهم أو سرقت هويتهم أو ما هو أسوأ.

تجدر الإشارة إلى أن أدوات تنبيهات خروقات البيانات على متصفحي فايرفوكس وكروم لن تعمل إلا عند مزامنة كلمات المرور المخزنة مع الخدمات المعنية.

وتشكل هذه الإضافات إشارة إلى أن صانعي مستعرضات الويب يأخذون الأمن بجدية أكبر من خلال الاستجابة الفعالة للحاجة إلى تنبيهات الاختراق، وذلك بالنظر للوتيرة المقلقة ومدى خروقات البيانات.