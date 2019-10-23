هاتف Honor 9X قادم إلى منطقة الشرق الأوسط

يصل هاتف Honor 9X – أحدث إبداعات شركة هونر في مجال الهواتف الذكية المتقدمة – إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط الأسبوع المقبل، حيث يشكل الهاتف أول جهاز من العلامة التجارية يقدم للمستخدم شاشة كاملة باستخدام ميزة الكاميرا الأمامية المنبثقة.

ويتميز أحدث هواتف سلسلة X العالية الأداء بتصميمه الجديد الذي يخلص المستخدم من الحافة الأمامية الموجودة في الهاتف السابق ضمن السلسلة، ليحقق تطلعات العملاء بالحصول على أكبر شاشة والاستمتاع بتجربة التقاط صور السيلفي في الوقت نفسه.

وتُعد العلامة التجارية هونر من مصنعي الهواتف الذكية التي تتميز بأوسع مجموعة من الشاشات الخالية من الحواف الأمامية، والتي تمنح المستخدم تجربة شاشة كاملة دون أي عوائق.

وشهدت أجهزة هونر تطورات لافتة وعديدة منذ إطلاق هاتفها المتألق Honor 8X بشاشته ذات الحواف التقليدية إلى هاتف Honor 9X الجديد مع ميزة الكاميرا الأمامية المنبثقة، مروراً بالشاشة المطورة بتصميم قطرة الندى لهاتف Honor 10 Lite، ووصولاً إلى الكاميرا الأمامية المنزلقة في هاتف Honor Magic 2 والكاميرا المدمجة تحت الشاشة في هاتف Honor 20 Pro.

وتقدم هونر عبر جهاز Honor 9X الجديد مستويات إبداعية مطورة في تقنيات الهواتف الذكية، حيث تستخدم أحدث ما قدمته التكنولوجيا الحديثة لإرضاء شغف العملاء من فئة الشباب حول العالم وتحقيق تطلعاتهم.

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وتوفر ميزة العرض المتكامل شاشة تغطي الواجهة الأمامية بنسبة 91 في المئة، وذلك بفضل الحواف الجانبية فائقة الرقة وتكنولوجيا الرقاقة المتقدمة COF.

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وفي تعليقه على إطلاق الهاتف الجديد، قال كريس سان بايغونغ، رئيس هونر في الشرق الأوسط وأفريقيا: من خلال ميزة الكاميرا الأمامية المنبثقة في هاتف Honor 9X، فإن المستخدم يحصل على مساحة كبيرة من الشاشة للاستمتاع بتجربة ترفيه غير محدودة وبالتالي يتضاعف مستوى المتعة عند الاستخدام إلى جانب التصميم الفائق الأناقة.

وأضاف “إلى جانب إرساء معايير جديدة في تصميم الهواتف الذكية، فإن الهاتف الجديد يتميز بميزات متطورة لتجربة تصوير رائعة لا تضاهى”.

ويجمع هاتف Honor 9X بين أهم ميزات البرامج والأجهزة التي يفضلها المستخدمون ليوفر تجربة ترفيه مثالية ومتكاملة ترتكز على أحدث التقنيات في التصوير الفوتوغرافي والتصميم الأنيق والأداء المتقدم.

ومن المفترض أن يتاح الهاتف الجديد Honor 9X قريباً في جميع المتاجر الرئيسية بدولة الإمارات العربية المتحدة.