سبيس إكس تختبر الإنترنت المشفر مع الطائرات العسكرية

أوضحت رئيسة شركة الفضاء سبيس إكس SpaceX أن القوات الجوية الأمريكية تستخدم شبكة سبيس إكس الفضائية الناشئة لاختبار خدمات الإنترنت المشفر لعدد من الطائرات العسكرية، موضحة تفاصيل النتائج بالنسبة للعميل الأول لآلاف الأقمار الصناعية ذات النطاق العريض المخطط إطلاقها الخاصة بإيلون ماسك.

وقالت جوين شوتويل Gwynne Shotwell، رئيسة الشركة والمدير التنفيذي للعمليات في سبيس إكس: إننا نوفر عرض نطاق ترددي عالي في قمرة قيادة طائرات سلاح الجو، ونحن نختبر في الوقت الحالي القدرة ونكتشف كيف نجعلها ناجحة.

وتُعتبر مجموعة سبيس إكس – التي يطلق عليها كوكبة ستارلينك Starlink، وهي شبكة مخطط لها تضم ما يصل إلى 30 ألف قمر صناعي في مدار أرضي منخفض تهدف إلى نشر الإنترنت عريض النطاق على مستوى العالم – أمرًا مهمًا لتوليد الأموال لتمويل تطوير الصاروخ المخصص للوصول إلى كوكب المريخ والذي يطلق عليه Starship.

وبدأ برنامج القوات الجوية الأمريكية، المعروف باسم Global Lightning، مرحلة الاختبار مع سبيس إكس في أوائل عام 2018 واستخدم أول قمرين صناعيين من Starlink للإرسال إلى محطات ثابتة على متن طائرة نقل عسكرية من طراز C-12 أثناء الطيران بسرعات إنترنت تبلغ 610 ميجابت في الثانية.

وأطلقت الشركة في شهر مايو الدفعة الأولى المكونة من 60 قمرًا صناعيًا تعمل في مدار أرضي منخفض، وتخطط لإطلاق 60 قمرًا آخر في شهر نوفمبر من محطة تابعة للقوات الجوية في فلوريدا.

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وقالت جوين شوتويل: إن البرنامج، وهو جزء من عقد بقيمة 28 مليون دولار من وزارة الدفاع الأمريكية مُنح لشركة سبيس إكس في أواخر عام 2018، مستمر ويتوقع اختبار ستارلينك مع عدد من أنواع الطائرات العسكرية الإضافية، ويتضمن هذا العقد أيضًا اختبار الاتصالات بين الأقمار الصناعية في المدار.

ويعتمد الجيش الأمريكي بشكل متزايد على الأقمار الصناعية لتحديد ما الذي يفعله على الأرض، حيث يوجه الذخيرة باستخدام أشعة الليزر والأقمار الصناعية الموجودة في الفضاء، فضلاً عن تأمين هذه الأصول ضد تكنولوجيا تشويش الأقمار الصناعية من روسيا والصين.

وقال قائد قيادة الفضاء الأمريكية الجديدة، الجنرال جون ريموند John Raymond، للصحفيين في شهر سبتمبر: إنه زار مصنع ستارلينك التابع لشركة إيلون ماسك في ريدموند بواشنطن، لكنه لم يخوض في تفاصيل خطط وزارة الدفاع الأمريكية.

ويتنافس Starlink مع OneWeb المدعوم من سوفت بانك Softbank، والذي يهدف إلى تزويد ملايين الأشخاص في المناطق النائية والريفية بالانترنت فائق السرعة من الفضاء وقد أطلق بالفعل مجموعة من ستة أقمار صناعية.