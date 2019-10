صفقة اليوم.. احترف إدارة المشاريع مع حزمة Six Sigma بخصم 95%

الحزمة التدريبية لمنهجية الإدارة 6 سيجما – The Official Lean Six Sigma Training & Certification Bundle

عدد الدورات: 3.

المدة: 35 ساعة

وقت الوصول للمحتوى: عام كامل.

ستساعدك هذه الحزمة على أن تصبح محترفًا في مجال الإدارة من خلال تعلم منهجية Six Sigma، وLean للتركيز على تحسين المشاريع، وتقليل الأخطاء، وتوفير الوقت دون التأثير على مستوى الجودة، بالإضافة إلى تطبيقاتها العملية.

توفر لك الحزمة التدريب لاجتياز اختبار الشهادات الثلاثة الرسمية والتي تعبر عن مدى الخبرة في منهجية 6 Sigma، وهي: الحزام الأصفر Yellow Belt، والحزام الأخضر Green Belt، والحزام الأسود Black Belt.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

اللغة: الإنجليزية.

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 1200 دولارِِ.

السعر الحالي بعد الخصم: 49 دولارًا.

نسبة الخصم: 95%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

تعتبر منهجية (6 سيجما) Six Sigma، أحد أشهر المنهجيات الإدارية التي تهدف إلى تحسين جودة الأداء، وتخفيض التكاليف والأخطار، وزيادة نسبة رضا العملاء، وهي عبارة عن مجموعة متكاملة من التقنيات والمنهجيات والأدوات العالية الفعالية التي تساعد على تطوير الأعمال.

يعد مجال إدارة المشاريع أحد أكثر المجالات ربحًا وإثارة للاهتمام، حيث إن الشركات الكبيرة والصغيرة دائمًا ما تبحث عن مدراء موهوبين ومدربين يمكنهم إلهام وتحفيز فرق العمل وتجاوز الأهداف، كما أنهم يدفعون رواتب مجزية لهم مقابل خدماتهم الاحترافية.

توفر لك الحزمة التدريبية The Official Lean Six Sigma Training & Certification Bundle، احتراف مجال إدارة المشاريع والحصول على 3 شهادات مع خصم يصل إلى 98%.

تتضمن هذه الحزمة 3 دورات تدريبية، وأكثر من 35 ساعة من المحتوى التعليمي المتميز، لمساعدتك في أن تصبح محترفًا في مجال الإدارة، واكتساب مهارات جديدة للمساعدة في إنجاز المشاريع بشكل صحيح، والتأهل لاجتياز اختبارات IASSC الرسمية.

عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 1200 دولارِِ، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 49 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 95 في المئة من سعرها المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

بمجرد حصولك على هذه الحزمة ستتعلم الكثير عن منهجيات إدارة المشاريع من الصفر وحتى الاحتراف، حيث ستتعلم أسس منهجيات Six Sigma، وLean، وكذلك منهجية DMAIC بشكل شامل، والتي تعتمد على البيانات لتنفيذ الخمس مراحل – التعريف، والقياس، والتحليل، والتحسين، والتحكم – لتتمكن من النجاح والتميز في الأسواق التنافسية.

وكذلك التدريب لاجتياز اختبار الشهادات الثلاثة الرسمية والتي تعبر عن مدى الخبرة في منهجية 6 Sigma، وهي: الحزام الأصفر Yellow Belt، والحزام الأخضر Green Belt، الحزام الأسود Black Belt، حيث تؤهلك هذه الحزمة لاجتياز اختبارات IASSC للحصول على الثلاث شهادات الرسمية المعتمدة في هذا المجال.

ليس ذلك فحسب بل تتضمن الحزمة امتحانات وشهادات من Gray Campus، وهو من أبرز جهات التدريب لهذه الدورات عبر الإنترنت، وقد قام فريقهم بتدريب أكثر من 100000 متدرب حتى الآن.

فيما يلي الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

Lean Six Sigma Yellow Belt Training & Certification

Lean Six Sigma Green Belt Training & Certification

Lean Six Sigma Black Belt Training & Certification

