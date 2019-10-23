جوجل توحد صور المستخدمين على جميع خدماتها

قالت شركة جوجل يوم الاثنين: إنها تعتزم توحيد صورة الملف الشخصي لمستخدمي خدمة البريد الإلكتروني (جيميل) Gmail مع صورة الحساب الخاصة بحساب جوجل، وذلك في مسعى منها لتسهيل تجربة المستخدم.

وأوضحت عملاقة التقنية الأمريكية أنه عندما يريد مستخدم حزمة تطبيقاتها المكتبية (جي سوت) G Suite تغيير صور الملف الشخصي الخاصة بهم على خدمة (جيميل)، فإنه سوف يُنقلون إلى قسم (عني) About me لإعدادات الملف الشخصي الخاصة بحساب جوجل.

يُشار إلى أن الوضع في الوقت الراهن يشمل اختلاف صورة الملف الشخصي لحساب (جيميل) عن صورة الملف الشخصي لحساب جوجل، الأمر الذي تقول جوجل إنه مربك. أما الآن فقد أصبحت الصورة موحدة لجميع خدمات وتطبيقات جوجل.

ويمكن لمستخدمي خدمة (جيميل) توحيد الصورة من خلال الذهاب إلى (الإعدادات) Settings، ثم (عام) General، ثم (صورتي) My Picture حيث سوف يُنقلون مباشرةً إلى حيث اختيار الصورة لحساب جوجل.

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وفي حال كان لدى المستخدم صورتان مختلفتان الآن، فإن جوجل سوف تطلب منهم اختيار واحدة منهما، أو تحميل صورة جديدة عند الذهاب إلى إعدادات قسم (عني) About me.

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