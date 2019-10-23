شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أسعار خدمة الإنترنت فى أفريقيا ضمن الأعلى فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة حديثة عن أن العملاء فى الدول الأفريقية يدفعون مبالغ مالية هى الأعلى على مستوى العالم، مقارنة بمستويات الدخل، للحصول على خدمات الإنترنت.

جاء ذلك فى دراسة لـ"تحالف الإنترنت بأسعار معتدلة" - خلال تقريره السنوى - عن أسعار خدمة الإنترنت فى 136 دولة بالنسبة لأصحاب الدخل المنخفض أو المتوسط.

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وأشار التقرير إلى أن نماذج الدول ذات الدخل المتوسط شملت دولًا مثل ماليزيا وكولومبيا والهند وجامايكا وجنوب أفريقيا، بينما قائمة الدول ذات الدخل المنخفض شملت دولًا مثل نيبال وهاييتى وليبريا وموزمبيق.

وذكر التقرير أن ارتفاع أسعار خدمة الإنترنت مقارنة بالدخل هو السبب الرئيسى وراء عدم قدرة 49% من سكان العالم على الحصول على الخدمة.

وأرجع التقرير ارتفاع الأسعار إلى ركود الأسواق واحتكار الخدمة، بوصفهما السببين الرئيسيين وراء عدم الحصول على الخدمة.