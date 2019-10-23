تكنولوجيا: تقنية هاتف Pixel 4 تدعم عمل خدمة Google Fi بكفاءة أفضل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة جوجل هاتف Pixel 4 بتقنية الشريحة المزدوجة الذكية التي تدعم وضع الإستعداد في اثنان من شرائح شبكات محمول مختلفة، ومن المقرر أن تدعم هذه التقنية عمل خدمة Google Fi بكفاءة أفضل في هواتف Pixel 4.

جاءت خدمة الإتصالات اللاسلكية Google Fi لدعم المستخدمين في الإتصال السريع والتنقل بين الشبكات المختلفة، لتوفير إتصال سريع وثابت على مدار الوقت، حيث إستطاعت بعض هواتف الأندوريد التنقل بين شبكات T-Mobile، وSprint وفقاً للإتصال الأقوى بهذه الشبكات.

ولقد حقق مستخدمي هواتف Pixel الإستفادة من خدمة Google Fi، واليوم تحقق هذه الخدمة تقدم جديد مع هواتف Pixel 4 الجديدة التي انطلقت بتقنية DSDS التي تعمل على دعم وضع الإستعداد في اثنان من الشرائح من شبكات محمول مختلفة.

ويأتي هاتف Pixel 4 بفتحة تدعم شريحة SIM مادية وأخرى eSIM، ومن المتوقع أن تأتي كل شريحة من شبكة محمول مختلفة، على أن تدعم إحداهما المستخدم في الإتصالات الهاتفية، بينما يمكن أن توفر الشريحة الأخرى البيانات للمستخدم، وفي هواتف Pixel 4 تعمل جوجل على ضم كلا الشريحتين على خدمة شبكات Fi لدعم التبديل السريع والسلس إلى الشبكة التي تتميز بإتصال ثابت وأقوى.

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من جانب أخر لن يعمل وضع الإستعداد في كلا الشريحتين على إستنفاذ عمر البطارية، حيث لا تنتقل الشريحتين من وضع الإستعداد إلى العمل في نفس الوقت.

ومن المقرر أن تتوفر الميزة على وحدات هواتف Pixel 4 التي تباع عبر متجر جوجل أو عبر صفحة Google Fi فقط، كما تأتي الميزة في تحديث للبرمجيات يطلق خلال الأسابيع المقبلة، أيضاً من المتوقع أن تتوفر الميزة في أجهزة Fi أخرى لاحقاً، بينما لن يتمكن مستخدمي هواتف الأيقون التي لا تتوافق مع خدمة Fi من الإستفادة من الميزة الجديدة.

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