شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور.. ماذا وجد المستكشف الصينى على الجانب الآخر من القمر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر برنامج استكشاف القمر الصينى صورا من مستكشف القمر Yutu 2 التى تكشف عن الطبيعة المحتملة لمواد لم يتم التعرف عليها من قبل. ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، فإن هذا الاكتشاف هو جزء من مهمة Chang'e 4، التى قامت فى شهر يناير بأول هبوط خفيف على الإطلاق فى الجانب البعيد من القمر. وتُظهر الصورة التى التقطتها الكاميرا الرئيسية لـ Yutu 2 مركز الحفرة التى تحتوى على مواد ملونة بشكل مختلف عن المناطق المحيطة بها وتحتوى على نقاط مضيئة.



الصورة الجديدة لمستكشف القمر

وقال كلايف نيل، العالم القمري في جامعة نوتردام في إنديانا، إن الصورة الجديدة تعزز الاقتراح السابق بأن المادة تشبه في الطبيعة عينة من الزجاج وجدت خلال مهمة أبولو 17 في عام 1972.

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وتتكون العينة 70019 التي جمعها رائد الفضاء وعالم الجيولوجيا المدربين هاريسون "جاك" شميت، من شظايا مظلمة مكسورة من المعادن مثبتة معًا وزجاجًا أسود لامع، يمكن إنشاء الزجاج المصهور أو تعديله من خلال تأثيرات النيزك عالية السرعة.



صورة لاكتشاف المركبة الصينية السابق فى يوليو

تعطى الصورة أيضًا فكرة عن أصل المادة، حيث قال موريارتى إن المادة ربما تم حفرها من خلال تأثير تشكيل الحفرة، وتحتوى على قشرة المرتفعات والزجاج ومواد الصدم والبازلت من "البحار" البركانية. ويشق Yutu 2 طريقه غربًا من موقع الهبوط Chang'e 4، والذى يقع داخل نطاق حفرة Von Kármán Crater البالغ عرضها 110 أميال تقريبًا (180 كيلومترًا).





الصورة الجديدة

كما أنه في يوم 28 يوليو، خلال اليوم القمري الثامن من المهمة، صادف المسبار حفرة قطرها حوالي 6.5 قدم تحتوي على مادة يُعتبر لونها غير العادى.