شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نتفليكس تمنع المستخدمين من مشاركة كلمات السر مع الآخرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قريبا لن تتمكن من مشاركة كلمات السر الخاصة بحسابك على نتفليكس مع الأصدقاء أو أفراد الأسرة، إذ كشف جريج بيترز كبير المسئولين عن هذه الخطوة الجديدة خلال مكالمة لمناقشة أرباح الشركة خلال الربع الثالث من عام 2019.

وأوضح قال بيترز إن نتفليكس ترغب فى التضييق على مشاركة كلمة السر دون تنفير جزء معين من قاعدة المستخدمين الخاص بها، إذ قال: "نحن نواصل مراقبته حتى ننظر إلى الوضع، وسنرى تلك الطرق الصديقة للمستهلكين للدفع ".

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فى وقت سابق من هذا العام ، أعلنت شركة Syamedia ومقرها المملكة المتحدة عن إنشاء خوارزمية تبحث عن الأنماط بين المستخدمين التى تشير إلى وجود كلمة مرور مشتركة.

وقال جان مارك راسين، المسئول عن إدارة العمليات فى Syamedia : "إن تبادل بيانات الحساب بشكل غير رسمى أصبح مكلفاً للغاية".