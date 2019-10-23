«طقس اليوم»..الأمطار الرعدية تضرب مناطق متفرقة فى القاهرة والجيزة

الموجز

شهدت سماء القاهرة الكبرى، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، موجة من الطقس السيئ.

وسُمعت أصوات الرعد، وأضاء البرق سماء القاهرة، وهطلت أمطار غزيرة على عدة مناطق.

وكانت عدد من المحافظات قد شهد أمس الثلاثاء سقوط أمطار بشكل متقطع، استمرت حتى الساعات الأولى من صباح الأربعاء مما أثر، أمس على حركة تنقلات المواطنين والسيارات بالشوارع والطرق السريعة.

وأكد الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث الرسمي باسم هيئة الأرصاد، إن جميع المحافظات شهدت سقوط أمطار من السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد، مؤكدا أن حالة الطقس غير المستقر مستمرة حتى يوم الخميس، حيث ستقل فرص سقوط الأمطار يوم الجمعة، معلقا «هناك احتمال بسقوط أمطار أشد مما حدث اليوم».

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وأعلنت الإدارة العامة للمرور، أن هناك أمطارًا على معظم الطرق السريعة، مؤكدة الدفع بسيارات الإغاثة المرورية والأوناش.

وأضافت الإدارة العامة للمرور أنها نسقت مع المحافظات المختلفة للدفع بسيارت شفط المياه، ويمكن التواصل مع غرفة العمليات عبر رقم الإغاثة ٠١٢٢١١١٠٠٠٠.

وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدى السيارات الالتزام بالتعلميات؛ حفاظا على سلامتهم.