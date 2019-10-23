شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Pokémon Go تبدأ فى تقديم معارك على الإنترنت بداية من 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أنه بداية من العام المقبل، سيكون بمقدور المستخدمين اختبار مهاراتهم فى لعبة Pokémon أمام لاعبين آخرين حول العالم، حيث أعلنت شركة "نيانتيك" المطورة للعبة عن ميزة جديدة فى لعبة Pokémon Go تسمى Go Battle League، والتى تستند إلى Trainer Battles ويمكّن المستخدمين من اللعب عبر الإنترنت.

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وبحسب موقع engadget الأمريكى، فقدمت الشركة وضع Trainer Battles فى العام الماضى لتوفر للمستخدمين وسيلة لتحدى اللاعبين القريبين، حيث يمكن أيضًا اللعب ضد الأصدقاء فى أى مكان، طالما أنهم فى قوائم Urtla أو Best Friends، لكن وضع Go Battle League ينقلك ضد اللاعبين العشوائيين من جميع أنحاء العالم من خلال نظام المطابقة عبر الإنترنت.

لكن حتى الآن لم تتطرق شركة Niantic إلى التفاصيل المتعلقة بميكانيكا اللعب، حيث قالت فقط إن المدربين سيكونوا قادرين على المشى من أجل الدخول فى الحروب، وسيتم تصنيف المشاركين، كما ستطرح الميزة فى وقت ما فى أوائل عام 2020، لكن الشركة تعد بمشاركة المزيد من التفاصيل في مقطع فيديو قريبًا.