شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أدوبى تطلق نسخة خاصة من Illustrator لأجهزة آيباد فى نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن شركة أدوبى تستعد للكشف عن نسخة خاصة من تطبيق Illustrator موجهة لأجهزة أيباد، وذلك خلال مؤتمرها القادم الذى ستعقده فى نوفمبر المقبل.

وبحسب وكالة "بلومبيرج"، فمن المنتظر أن تأتى نسخة Adobe Illustrator بالعديد من الميزات المخصصة للأيباد خلال مؤتمرها MAX، مع ملاحظة أنه لن يكون جاهزاً للمستخدمين حتى بداية العام القادم 2020، فيما تشير هذه الخطوة إلى اهتمام شركة أدوبى بتطبيقاتها على أجهزة أيباد، وذلك بعدما كشفت فى سبتمبر الماضى عن تطبيق Fresco لإنشاء الرسومات بكفاءة عالية وسهولة على الآيباد.

وفيما يتعلق بشركة أدوبى، فلم تنف أو تؤكد صحة الخبر، إذ رد المتحدث الرسمى باسم الشركة، قائلا إنهم لا يملكون أى جديد لمشاركته مع وسائل الإعلام فى الوقت الحالى، لكن بالنظر إلى الأمر نجد أن أبل ترغب فى استغلال هذا الجانب لتقديم أجهزة أيباد كبديل للاب توب، خاصة وأن نسخ أيباد برو عالية المواصفات، وبالنسبة لشركة أدوبى، فإن هذا التطبيق سيزيد من شعبيتها وانتشارها بين المستخدمين.