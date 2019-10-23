كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن “إنستغرام” يضيف علامات “معلومات خاطئة” لمنع ظهور أخبار مزيفة

متابعة-سنيار: يقول Facebook إنه عازم على منع المعلومات الخاطئة من الانتقال إلى “إنستغرام”.

سيضيف التطبيق علامات “معلومات خاطئة” التي تحجب المشاركات التي تم كشفها بواسطة مدققي الحقائق على Facebook، حسبما أعلنت الشركة.

ستظهر العلامات، التي سيتم طرحها على مدار الشهر المقبل، في المشاركات في الخلاصة الرئيسية والخلاصات في “إنستغرام”.

سيظل المستخدمون قادرين على عرض المنشور الأصلي، لكن سيتعين عليهم النقر على “عرض المشاركة” للوصول إلى هناك.

وسيحذر “إنستغرام” أيضا المستخدمين الذين يحاولون مشاركة منشور تم الكشف عنه مسبقا، وقبل نشر المشاركة، سيظهر لهم إشعارا يفيد بأن مدققي الحقائق وجدوا أنه يحتوي على معلومات خاطئة، مع رابط لمزيد من المعلومات، وبإمكانهم اختيار مشاركة المنشور مع متابعيهم، ولكن سيظهر مع علامة “معلومات خاطئة”.

بينما يصنّف Facebook المشاركات التي تم الكشف عنها بشكل غير صحيح في موجز الأخبار الخاص به، لم يتخذ Instagram خطوات مماثلة، وبدلا من ذلك ركز على إزالة هذه المشاركات من المناطق التي تواجه الجمهور من التطبيق، مثل صفحات الهاشتاج وقسم الاستكشاف.

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ويقول “إنستغرام”إنه سيعمل على نشر المشاركات في خلاصات المستخدمين في محاولة للمساعدة في منع ظهور معلومات كاذبة.

“بالإضافة إلى العلامات الأكثر وضوحا، نعمل أيضا على اتخاذ إجراءات أسرع لمنع التضليل من الإصابة بالفيروسات، خاصة بالنظر إلى أن إعداد تقارير الجودة والتحقق من الحقائق يستغرق وقتا”، وفقا لما كتبته الشركة.

وأضافت: “في العديد من البلدان، بما في ذلك في الولايات المتحدة، إذا كانت لدينا إشارات تدل على أن محتوى ما غير صحيح، فنحن نخفض توزيعه مؤقتا في انتظار المراجعة من قِبل مدققي حقائق تابعين لجهة خارجية.

الخطوات التي تم الإعلان عنها يوم الإثنين هي الأكثر عدوانية التي اتخذها Facebook لتقليل انتشار المعلومات الخاطئة الفيروسية على “إنستغرام”.