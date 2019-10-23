كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو-صور| اختبار “سيارة أجرة طائرة” ذاتية القيادة في سماء سنغافورة

متابعة-سنيار: تم اختبار سيارة أجرة تشبه الطائرات بدون طيار في سنغافورة، ومن المتوقع أن يتم استخدامها في أقل من عامين.

تحتوي الطائرة “Volocopter”، ذاتية القيادة ولكن لديها طيار بشري في رحلاتها التجريبية، على 18 مروحة ومساحة كافية لشخصين وأمتعتهم.

تم اختبار نقل المدينة المستقبلي لمدة دقيقتين ونصف على المياه حول منطقة خليج مارينا في المدينة الآسيوية.

ويأمل مبدعوها أن تساعد هذه التقنية في تخفيف حركة المرور الملوثة في المدن الكبرى وإحداث ثورة في التنقل في المستقبل.

ورغم أن سيارات الأجرة الطائرة، والتي تشبه المروحيات الصغيرة ولكنها مدعومة بتقنية تشبه الطائرات بدون طيار – تتمتع بالحكم الذاتي، كان هناك طيار على متنها أثناء الاختبار لأسباب تتعلق بالسلامة.

أجرت شركة “Volocopter” بالفعل اختبارات في دبي وهلسنكي وألمانيا ولاس فيجاس – ولكن تجربة سنغافورة هي الأولى للشركة في قلب المدينة.

من المحتمل أن تكون المدينة المنظمة من بين أوائل من يحصلون على الخدمة، مع توقع طرح إعلان تجاري في غضون عامين إلى أربعة أعوام، وتأمل شركة “Volocopter” بعد ذلك في تقديم المركبات عبر المدن الآسيوية التي تشهد عراقل في حركة المرور.

وقال فلوريان رويتر الرئيس التنفيذي لشركة فولوكوبتر “نهدف إلى إحضار الطائرة إلى جاكرتا ومانيلا وبانكوك لأنهم في حاجة ماسة لها، والهند والصين (أيضا)”.

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تشتهر المدن المترامية الأطراف – مثل جاكرتا ومانيلا – بالاختناقات المرورية التي تترك ملايين المسافرين يواجهون رحلات طويلة ويمكن أن تؤخر المديرين التنفيذيين الذين يحاولون الاندفاع إلى المطارات أو الوصول إلى اجتماعات مهمة في الوقت المحدد.

بالمقارنة، فإن شبكة الطرق الشاملة في سنغافورة أسهل في التنقل، حيث وضعت الأبحاث السابقة بنية تحتية للمرور أعلى من لندن ونيويورك وباريس.

ومع ذلك، ذكرت دراسة نشرت في سبتمبر أن جودة الهواء في سنغافورة هي سادس أسوأ مؤشر عالمي للمدن الكبرى – وهي قضية قد تتمكن “Volocopter” من معالجتها.

في سنغافورة، سيتم استخدام تاكسي الطيران لتوفير رحلات سريعة على طرق محددة، مثل من خليج مارينا إلى جزيرة سنتوسا، التي تضم عددا من مناطق الجذب السياحي والفنادق الفخمة.

في وقت سابق من هذا الأسبوع في ولاية المدينة، كشفت شركة “Volocopter” عن “VoloPort”، مركز سيارات الأجرة الطائرة عند حافة المياه مع منصة للهبوط والإقلاع بالإضافة إلى محطة للركاب.

ولم يتم استخدام المنفذ لرحلة الاختبار يوم الثلاثاء لأنه لم يتم اعتماده بعد.

وقال دنكان ووكر، العضو المنتدب لشركة Skyports، وهو شريك لشركة “Volocopter”، إن سيارات الأجرة الجوية لن يتم تسويقها كشكل بديل للنقل، ولكن كخيار آخر.

وأضاف “إنه شيء نعتقد أنه سيغير ديناميكية كيفية تحرك الناس في جميع أنحاء المدن”.