تكنولوجيا: اكتشاف تفاصيل عن حياة واحد من أوائل الحيوانات على الأرض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الحفريات أن واحداً من حيوانات الأرض الأولى كان حركته مثل الدودة، للعثور على الطعام فى قاع المحيط، حيث كان يعيش قبل 550 مليون عام، فقد اقترح العلماء أنه كان يدور حول قاع البحر مثل الدودة. ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كان ديكنسونيا كائنًا مسطحًا يعيش فى قاع المحيط منذ حوالى 550 مليون سنة، وكان واحدا من أولى تطورات الحياة من كائنات وحيدة الخلية إلى أشياء مكونة من خلايا عديدة، ويعتقد أنها الأولى التى يمكن أن تتحرك من تلقاء نفسها. Advertisements

وعند النظر إلى حفريات المخلوقات وكيف تركوا علامات على الرمال من حولهم، اقترح الباحثون أن الحركات شبيهة بالديدان، حيث قال سكوت إيفانز، الباحث فى علم الأحافير بجامعة كاليفورنيا فى ريفرسايد: "أظهرت حفريات متعددة داخل المجتمع نفسه حركة عشوائية لا تتوافق إطلاقًا مع التيارات المائية". تم اكتشاف ديكنسونيا فى عام 1940 لكنه العلماء لم يفهموا جيدًا هذا الكائن منذ ذلك الحين، وأجرى إيفانز بحثه من خلال النظر فى 200 من الحفريات المكتشفة من صخور الحجر الرملى فى جنوب أستراليا. وقال العلماء: إن فهم كيفية تطور أجسام المخلوقات يمكن أن يوفر مزيدًا من المعلومات حول كيفية توافقها مع تطور الحياة على الأرض.

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