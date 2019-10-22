أوبرا تعلن أخيرًا دعم البيتكوين في متصفحها على أندرويد

أعلنت شركة (أوبرا) Opera اليوم الثلاثاء رسميًا عن دعم عملة البيتكوين الرقمية في الإصدار الأحدث من متصفح الويب التابع لها على نظام التشغيل أندرويد، وذلك بعد نحو سنة من تقديم محفظة رقمية مدمجة للعملات المشفرة على المتصفح.

وتعني الخطوة الجديدة أنه أصبح بإمكان المستخدمين تنفيذ المعاملات باستخدام عملة البيتكوين مباشرةً من متصفح أوبرا على نظام أندرويد دون الحاجة إلى أي ملحقات، أو متابعة أي عمليات معقدة أخرى.

وكانت الشركة النرويجية قد بدأت التشويق للمحفظة الرقمية الخاصة بالعملات المشفرة على إصدار أندرويد من متصفحها في شهر تموز/يوليو 2018، وذلك في نسخة تجريبية خاصة، ثم أطلقتها رسميًا لجميع المستخدمين في شهر كانون الأول/ديسمبر 2018، ليكون المتصفح بذلك أول متصفح من المتصفحات الشهيرة يدعم العملات المشفرة بصورة أصلية. ثم وسعت الشركة في وقت لاحق دعم المحفظة ليشمل متصفحها على أجهزة سطح المكتب، وهواتف آيفون من شركة آبل.

وكانت المحفظة الرقمية للعملات المشفرة المدمجة في متصفح أوبرا تدعم حتى الآن عملة (إيثريوم) Ethereum فقط، ولكنها أعلنت في شهر تموز/يوليو الماضي أنها تخطط لدعم عملة البيتكوين التي تحظى بشعبية وانتشار أكبر مقارنةً بعملة (إيثريوم)، بالإضافة إلى دعم عملية (ترون) Tron. وكانت هذه العملات مدعومة في النسخة التجريبية من المتصفح، ولكنها الآن مدعومة للجميع في النسخة النهائية من تطبيق المتصفح على أندرويد.

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ويأتي إطلاق هذه الميزة في متصفح أوبرا على نظام أندرويد في وقت أصبحت شركات التقنية الكبرى تتجه نحو تبني تقنية (سلسلة الكتل). ففي وقت سابق من الأسبوع الحالي، أطلقت شركة (إتش تي سي) HTC التايوانية (إكسودس 1إس) Exodus 1s، وهي نسخة منخفضة السعر من هاتفها التشفير التابع لها (إكسودس 1) الذي أُطلق العام الماضي. ويأتي الهاتف مزودًا بتطبيق أوبرا.

كما أن سعي فيسبوك – التي تملك أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم مع ما يزيد عن 2.4 مليار مستخدم نشيط شهريًا – إلى إطلاق عملة رقمية باسم (ليبرا) Libra؛ بالتعاون مع العديد من الشركات الأخرى، أصبح حديث الساعة، وذلك في ظل المخاوف التي أثارتها هذه العملة، كما أنها تتعرض للتدقيق العالمي الأمر الذي دفع شركات شهيرة، مثل: (ماستركارد)، و(باي بال)، و(إي بال) إلى الانسحاب من (جمعية ليبرا)، وذلك قبل الإطلاق المخطط له للعملة في شهر حزيران/يونيو 2020.

وقالت شركة أوبرا في منشور على مدونتها: “مع هذا الإصدار، تفتح أوبرا محفظتها المشفرة لأكثر مجموعات (سلسلة الكتل) شعبية في العالم، مما يجعل من الممكن إرسال واستقبال البيتكوين مباشرةً من المتصفح، وكأنك ترسل صورة، أو ملفًا صوتيًا”.

هذا؛ ويمكن تنزيل الإصدار الأحدث من متصفح أوبرا على نظام التشغيل أندرويد من متجر جوجل بلاي، كما يمكن تنزيله وتثبيته يدويًا من هنا.