هواوي تعلن عن هاتف Honor 20 Lite (Youth Edition)

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أعلنت (هونور) Honor – العلامة التجارية التابعة لشركة هواوي – اليوم الثلاثاء عن هاتفها الذكي الجديد المسمى (هونور 20 لايت – إصدار الشباب) Honor 20 Lite – Youth Edition.
ويقدم هاتف (هونور 20 لايت – إصدار الشباب) الجديد شاشة من نوع (سوبر أمولد) Super AMOLED بقياس 6.3 بوصات وبدقة FullHD+، وتمتاز الشاشة بأنها تضم حساس بصمة تحتها. كما تحتوي الشاشة على نتوء للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0.
وعلى ظهر الهاتف، يوجد ثلاث كاميرات خلفية، الأساسية منها بدقة 48 ميجابكسل، والثانية بدقة 8 ميجابكسل للتصوير العريض بزاوية 120 درجة، والثالثة بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق.
وداخليًا؛ يحتوي هاتف (هونور 20 لايت – إصدار الشباب) على معالج ثماني النوى من نوع (كيرين 710 إف) Kirin 710F، كما يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 4، أو 6، أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت. وبرمجيًا؛ يعمل الهاتف بالإصدار 9 باي من نظام التشغيل أندرويد مع واجهة المستخدم EMUI 9.1 الخاصة بهواوي.
ويحتوي الجهاز أيضًا على بطارية بسعة 4,000 ميلي أمبير/ساعة تدعم الشحن السريع باستطاعة 20 واط، ثم إنه يأتي في ثلاثة ألوان: الأسود، والأخضر، والأزرق-الوردي المتدرج.
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وتعتزم هونور طرح هاتف (هونور 20 لايت – إصدار الشباب) بسعر يعادل 200 دولار أمريكي لنسخة 4 جيجابايت / 64 جيجابايت، وبسعر يعادل 210 دولارًا أمريكيًا لنسخة 6 جيجابايت / 64 جيجابايت، وبسعر يعادل 240 دولارًا أمريكيًا لنسخة 6 جيجابايت / 128 جيجابايت. كما هناك نسخة رابعة بسعر يعادل 270 دولارًا أمريكيًا لنسخة 8 جيجابايت / 128 جيجابايت.
هذا؛ وسوف يبدأ طرح الهاتف في الصين اعتبارًا من 25 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.
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