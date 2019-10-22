شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تحذر: كويكب أطول من برج إيفل يمر بالأرض 25 نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت ناسا أن كويكبًا ضخمًا سيمر بالأرض الشهر المقبل، ويقدر أن الكويكب، الذى أطلق عليه اسم "481394 (2006 SF6)"، يبلغ قطره 280 مترا أى نحو 620 مترا، كما يبلغ طوله ضعف برج إيفل فى باريس.

ووفقا لموقع "ميرور" البريطانى، من المتوقع أن يمر الكويكب بالأرض يوم 25 نوفمبر فى حوالى الساعة الثانية صباحا، وعند هذه النقطة سيكون بسرعة حوالى 1780 ميلا فى الساعة.

لحسن الحظ، سيكون الكويكب على بعد حوالى 2.6 مليون ميل من الأرض أثناء المرور، فى حين أن هذا قد يبدو بعيدًا، إلا أنه قريب جدًا من الناحية الفلكية، إذ تعتبر ناسا هذا الاقتراب بالنهج القريب.

وقالت ناسا: "يقدر الخبراء أن تأثير جسم ما بحجم الجسم الذى انفجر فوق تشيليابينسك بروسيا فى عام 2013 يحدث مرة أو مرتين فى القرن، ومن المتوقع أن تكون تأثيرات الكائنات الكبيرة أقل تواتراً، ومع ذلك نظرًا لعدم اكتمال كتالوج الأجسام القريبة من الأرض NEO الحالى، يمكن أن يحدث تأثير غير متوقع - مثل حدث تشيليابينسك - فى أى وقت".