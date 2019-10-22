تكنولوجيا: أول تاكسى طائر ذاتى القيادة جاهز لأول رحلة خلال عامين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم اختبار سيارة أجرة تشبه الطائرات بدون طيار فى سنغافورة، ومن المتوقع أن يتم استخدامها فى أقل من عامين للعامة، حيث تحتوى الطائرة Volocopter ذاتية القيادة على 18 من المراوح ومساحة كافية لشخصين وأمتعتهم. ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم اختبار وسيلة نقل المدينة المستقبلية لمدة دقيقتين ونصف على المياه حول منطقة خليج مارينا فى المدينة الآسيوية.

ويأمل مبتكروها أن تساعد هذه التقنية فى تخفيف حركة المرور الملوثة فى المدن الكبرى وإحداث ثورة فى التنقل فى المستقبل، حيث أدت الأمطار الغزيرة فى الصباح إلى تأخير الرحلة التجريبية. Advertisements وفى حين أن سيارات الأجرة التى تحوم وتشبه المروحيات الصغيرة تتمتع بالحكم الذاتى، إلا أنه كان هناك طيار على متنها أثناء الاختبار لأسباب تتعلق بالسلامة. أجرت شركة Volocopter بالفعل اختبارات فى دبى وهلسنكى وألمانيا ولاس فيجاس، ولكن تجربة سنغافورة هى الأولى للشركة فى قلب المدينة. ويتوقع الخبراء طرح إعلان تجارى فى غضون عامين إلى أربعة أعوام مع شركة Volocopter، وسيتم استخدام التاكسى الطيران لتوفير رحلات سريعة على طرق محددة، مثل من خليج مارينا إلى جزيرة سنتوسا، التى تضم عددًا من مناطق الجذب السياحى والفنادق الكبرى.

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