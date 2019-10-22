شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انطلاق أول تاكسى طائر بألمانيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت شركة Lilium الناشئة فى مجال التكنولوجيا ومقرها ميونيخ فيديو جديد لسيارة أجرة طائرة تحلق فوق سماء ألمانيا، إذ تعد الطائرة التى تحمل اسم Lilium Jet ، أول طائرة إقلاع وهبوط رأسى فى العالم تضم خمسة مقاعد.

ووفقا لموقع "ميرور" البريطانى، دعمت الطائرة بـ 36 محركًا نفاثًا يعمل بالكهرباء، مما يعنى أنها تصدر انبعاثات تشغيل صفرية، وتتطلب أقل من 10٪ من أقصى 2000 محرك هليكوبتر أثناء الطيران الأفقي.



التاكسي الطائر

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تدعى شركة Lilium أن الطائرة يمكنها الطيران بسرعات تزيد عن 60 ميلًا فى الساعة، وستكون قادرة على إكمال رحلات تصل إلى 186 ميلًا فى الرحلة الواحدة.

فى حين أن هذه ليست الرحلة الأولى لسيارة الأجرة الطائرة، فهذه هى المرة الأولى التى تنتقل فيها الطائرة من رحلة عمودية إلى رحلة مستوية، كما تأتى الرحلة التجريبية بعد فترة وجيزة من استكمال Lilium لأول منشأة تصنيع مخصصة لها فى ميونيخ.

وقال دانييل ويجاند، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي: "إنه أمر مثير للإعجاب مشاهدة تقدم Lilium Jet بسرعة كبيرة ورؤية أول منشأة لتصنيع سيارات الأجرة، ونحن نتخذ خطوات ملموسة نحو جعل رؤيتنا الخاصة بالتنقل الجوى الإقليمى حقيقة واقعة ونعمل عليها فى الوقت المحدد، ونعتقد أن التنقل الجوى الإقليمى لديه القدرة على أن يكون قوة ملحوظة من أجل الخير فى المجتمع ولا يمكننا انتظار ما يأتى بعد ذلك."