افضل التطبيقات لمراقبة اداء مساحة التخزين من نوع ssd على ويندوز 10

اذا كنت تمتلك مساحة تخزين من نوع SSD فإن مثل هذا الموضوع سيناسبك بشكل كبير. هذه المساحات التخزينية غالية السعر مقارنة بنظائرها من الـHDD. يمكن ان تصل النسبة بين السعرين الى 200%. اي انك بسعر الـSSD تستطيع شراء اثنين من الـHDD. يرجع هذا الفرق في السعر الى ان الـSSD عبارة عن قطعة ثابتة لا تتحرك حتى ان اسمه هو Solid State Drive. اي انه ثابت لا يتحرك. على عكس HDD الذي يتكون من قرص يدور بسرعات عالية و الذي يمكن ان يتضرر جداً من اي شئ. و لذلك فإن هذا المقال حول افضل التطبيقات التي ستساعدك على مراقبة اداء الـSSD الخاص بك و مراقبة حالته

Samsung Magician

هذا خاص بـSamsung فقط. يدعم سلسلة Samsung Evo بإصدارات 950 و 850 و 840 و 830 و 470 فقط. اياً كان نوع الـSSD الذي عندك سواء كان نوعه Sata او NVMe. و Samsung Magician من التطبيقات المميزة لمتابعة اداء الـSSD الخاص بك. انه يحمل مزايا عديدة جداً و بسبب هذا فأنا استعمله على جهازي الخاص حتى. فماذا يقدم ؟

دعم لتحديث الـSoftware الخاص بالـSSD

القيام بعمل Benchmarks للـSSD و قياس الأداء

تحسين الأداء الكلي للـSSD

زيادة عمر الـSSD عن طريق اخذ جزء من مساحته كمساحة غير مستخدمة

مسح البيانات من على الـSSD بدون اي فرصة لإسترجاع اي بيانات من على الجهاز

تفعيل Rapid Mode الذي يوفر لك سرعة اعلى مرتين من سرعة الـSSD

اضافة حماية لبياناتك على الـSSD حتى لا تتأثر

التحميل

Intel SSD Toolbox

هذا ايضاً خاص بما تنتجه الشركة. تطبيق Intel يوفر دعم كبير لكل اجهزة الـSSD الخاصة بشركة Intel حتى اجهزة Intel Optane SSD. لأجهزة مراكز البيانات و اجهزة المستهلكين. هذا التطبيق الرسمي لدعم اجهزة الـSSD الخاص بشركة Intel اياً كانت استخدامها و اياً كان موقعها. و يوفر لك ايضاً العديد من المزايا. ما هي ؟

عرض المعلومات الكاملة عن القطعة التي معك

عرض لصحة الجهاز و مراقبتها

تحسين الاداء الكلي

البحث عن تحديثات للـSoftware و تحديث الـSSD لآخر تحديثات ممكنة

عمل فحص شامل و كامل للـSSD

اضافة حماية لبياناتك على الـSSD حتى لا تتأثر

مسح البيانات من على الـSSD بدون اي فرصة لإسترجاع اي بيانات من على الجهاز

التحقق من حالات الطاقة و الأداء المناسبة للجهاز

التحميل

Crucial Storage Executive

Advertisements

تطبيق آخر خاص بمنتجات شركة معينة و هذه المرة نحن مع شركة Crucial الشهيرة. دعم شركة Crucial للـSSD بتطبيق جيد و مساعد بشكل كبير لكل ما قد تحتاجه من اجل جهازك. و للدعم الشامل الذي ستحتاجه من اجل ان تحافظ على جهازك و يستمر لأطول فترة ممكنة. سيساعدك هذا التطبيق على دعم سلسلات MX و BX و M550 و M500 و يقدم لك المزايا الآتية

تحديث الـSoftware الى آخر نسخة

متابعة الإستهلاك و الأداء

متابعة درجة حرارة الـSSD اثناء الإستعمال و الصحة الكلية له

تشفير الـSSD

مسح كل بيانات الـSSD بدون امكانية الإسترجاع

التحميل

Kingston SSD Manager

هذا يعمل مع اجهزة Kingston الخاصة بك. مثله مثل اي تطبيق خاص بشركة. مثل تطبيق شركة Intel و Samsung و Crucial و غيرهم. يوفر دعم للـSSD الخاص بالشركة. يوفر نفس المزايا. يوفر كل شئ تحتاجه لمراقبة صحة الـSSD الخاص بك. و لتحصل على افضل اداء ممكن منه. فماذا يقدم لك؟

متابعة صحة و استهلاك الـSSD

عرض كل المعلومات الخاصة بالـSSD

عرض و استخراج تقرير شامل عن حالة الـSSD و استهلاكه

تحديث الـSoftware الخاص به.

مسح البيانات المسجلة على الـSSD بالكامل

زيادة عمر الـSSD عن طريق اخذ جزء من مساحته كمساحة غير مستغلة

التحميل

Tweak SSD

هذه المرة هذا تطبيق شامل لأي نوع تستعمله لا يشترط ان تستعمل SSD لشركة معينة. في البداية على عكس باقي التطبيقات في هذه القائمة فهذا تطبيق تجاري مع وجود نسخة مجانية. اي ان النسخة الكاملة ستحتاج ان تقوم بشرائها. لكن لا حاجة لها على اي حال للإستخدام الفردي. ماذا يفعل هذا التطبيق ؟.

تحسين الـWindows سواء ويندوز 7 او 8 او 10 ليقدم اعلى اداء ممكن مع الـSSD

تحسين الـSSD نفسه لزيادة الأداء

تحسين عملية الـTRIM و هي خاصة بتحديد الأماكن الغير مستخدمة في الـSSD لتفريغها ليقدم اداء افضل

التحميل

تطبيقات SSD اخرى