تكنولوجيا: هاتف iPhone SE 2 ينطلق في بداية عام 2020 بتقنية جديدة للهوائيات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتوالى التفاصيل حول الجيل الثاني من هواتف ابل ذات التكلفة المتوسطة iPhone SE 2، حيث أكدت تسريبات جديدة اليوم على أن ابل ستقدم تقنية جديدة في الهوائيات في هذا الإصدار.

جاءت التسريبات الأولى حول هاتف ابل القادم iPhone SE 2 عبر المحلل الشهير Ming-Chi Kuo، الذي أشار في تقريره إلى أن ابل تستعد لإطلاق إصدار جديد من الهواتف المميزة بالتكلفة الأقل، والذي يأتي بلغة تصميم هاتف ابل السابق iPhone 8.

ومن المتوقع وفقاً لتقرير Ming-Chi Kuo أن ينطلق هاتف iPhone SE 2 في نهاية الربع الأول من عام 2020، كما أشار Kuo إلى أن الهاتف يأتي بتكوينات جديدة في تقنية الهوائيات من Career Technologies، وMurata لدعم ابل في تطوير LCP لتحسين تقنية الإرسال اللاسلكي.

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كما أشارت التسريبات السابقة إلى أن هاتف iPhone SE 2 يتميز بحجم شاشة 4.7 إنش، كما يتميز الهاتف بميزة Touch ID في زر التشغيل الرئيسي في الهاتف، أيضاً يأتي الهاتف برقاقة معالج ابل A13 Bionic، مع ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت، ويتميز بتصميم يحاكي هاتف iPhone 8، مع إختيارات في الألوان هم الرمادي الفاتح، الفضي إلى جانب اللون الأحمر، مع مستوى تسعير متوقع 399 دولار.

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