تقرير جديد ” يؤكد ” قدوم نسخة 16 إنش من MacBook Pro في نهاية هذا الشهر

فاطمة أيت طالب - دبي - منذ فترة طويلة، كانت هناك شائعات مفادها أن شركة آبل تتطلع لإنشاء حاسوب MacBook Pro جديد بحجم 16 إنش. في الأونة الأخيرة، إتضح أن تلك الشائعات تحتمل الصواب بعدما تم رصد صورة لهذا الحاسوب في النسخة التجريبية من نظام MacOS Catalina. أما وقد قلنا ذلك، فقد صدر اليوم تقرير جديد من موقع DigiTimes يقول أننا قد نرى MacBook Pro الجديد بحلول نهاية هذا الشهر.

على الرغم من أن موقع DigiTimes لا يملك سجل حافل عندما يتعلق الأمر بالشائعات والتسريبات ذات الصلة بمنتجات آبل القادمة، إلا أنه ليس الوحيد الذي بلغ عن ذلك، ويبدو أن كل هذه التأكيدات تشير إلى أنه يُمكن أن تكون هذه الشائعات صحيحة. بعد كل شيء، عندما يكون هناك دخان تكون هناك نار. يمكن أن يكون MacBook Pro ذو شاشة 16 إنش إضافة مثيرة لتشكيلة آبل.

هذا لأنه منذ أن قامت شركة آبل بالتخلص من نسخة 17 إنش من MacBook Pro طوال تلك السنوات الماضية، كانت نسخة 15 إنش هي النسخة الأكبر التي يمكنك الحصول عليها. ومع ذلك، من حيث الحجم الفعلي، فقد تردد أن نسخة 16 إنش الجديدة من MacBook Pro ستأتي بنفس أبعاد نسخة 15 إنش الحالية على الرغم من الزيادة في حجم الشاشة، والفضل في ذلك يعود إلى إستخدام إطار نحيف للشاشة.

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تشمل الميزات الأخرى التي تردد أنها ستأتي مع MacBook Pro الجديد لوحة مفاتيح جديدة تستند على آلية المقص، وشاشة تمتاز بدقة 3072×1920 بكسل، فضلا عن بطارية تدعم الشحن بقوة 96W مما سيجعل MacBook Pro الجديد أسرع حاسوب محمول من شركة آبل من حيث الشحن. ومع ذلك، يُشاع أن هذا الحاسوب يستهدف المستخدمين المحترفين لأنه سيكلف ما يصل إلى 2900 دولار أمريكي.