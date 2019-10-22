إختبار يكتشف أن الوضع الليلي في iPhone يُساعد في إطالة عمر البطارية

فاطمة أيت طالب - دبي -

إحدى الميزات التي طال إنتظارها والتي طلبها مستخدمو iPhone وصلت أخيرًا إلى نظام iOS 13، وهذه الميزة هي الوضع الليلي على مستوى نظام التشغيل بالكامل. على الرغم من أن هذا قد يُنظر إليه في البداية على أنه شيء جمالي، حيث قد يُفضل بعض المستخدمين إلقاء نظرة نظرة داكنة على تطبيقاتهم، فقد إقتُرح أنه قد يُساعد أيضًا في توفير البطارية، وخاصة على الهواتف المزودة بشاشات OLED.

في إختبار البطارية الأخير الذي أجرته قناة PhoneBuff، يبدو أنه قد يكون صحيحًا. في الفيديو أعلاه، عمل فريق PhoneBuff على إخضاع هواتف iPhone لإختبار البطارية في كل من وضع الإضاءة والوضع الليلي. بناءً على الإختبارات، يبدو أن iPhone في الوضع الليلي لديه بالفعل القدرة على توفير البطارية.

على سبيل المثال، أثناء تفعيل الوضع الليلي، إنخفض مستوى البطارية في iPhone إلى 88% بعد ساعتين، بينما إنخفض إلى 83% في نفس الوقت في وضع الإضاءة. الفرق كان أكثر إذهالاً بعد 4 ساعات، فقد بلغ مستوى البطارية في الوضع الليلي نسبة 72% بينما بلغ مستوى البطارية في وضع الإضاءة نسبة 57%. عند حوالي 7 ساعات و33 دقيقة، تم إستنفاد بطارية iPhone بالكامل في وضع الإضاءة، بينما كان مستوى البطارية يبلغ 30% في الوضع الليلي.

على الرغم من أننا لا نستطيع أن نقول حقًا أن هذا الإختبار دقيق من الناحية العلمية نظرًا لوجود العديد من العوامل الأخرى التي يجب مراعاتها، إلا أنه يُظهر توفير البطارية المُحتمل للوضع الليلي.