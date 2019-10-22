كانت التوقعات عالية بشكل لا يصدق بالنسبة للجيل الرابع من هواتف جوجل الذكية (بكسل 4)، والذي يضم هاتفين هما: (بكسل 4) Pixel 4، و(بكسل 4 إكس إل) Pixel 4 XL، خاصة وأن المنافسة قوية جدًا هذا العام بين شركات الهواتف.

تدعم هواتف جوجل Pixel 4 بعض الميزات الجديدة والتي تشمل: نظام جديد يعمل بالرادار للتحكم في استشعار الحركة، والتعرف على الوجه، وعدسة كاميرا تليفوتوغرافي، وإصدار جديد من مساعد جوجل، وشاشة ذات معدل تحديث 90 هرتزًا وهو ما يناسب عشاق الألعاب، بالإضافة إلى الحصول على تحديثات نظام التشغيل أندرويد 10. ولكن هل هذه الميزات ستجعل هواتف جوجل الجديدة قادرة على المنافسة؟

إليك مراجعة شاملة لهاتف جوجل Pixel 4 XL.. المواصفات والمميزات والسعر:

التصميم:

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قدمت جوجل هذا العام تصميم جديد كليًا لهواتف Pixel 4، حيث يختلف تمامًا عن الأجيال السابقة، فلم يعد هناك الظهر الزجاجي غير اللامع بلونين، واستُبدل بتصميم متجانس أكثر أناقة مع عدم وجود مستشعر لبصمة الإصبع في الظهر مثل هواتف آيفون.

يأتي هاتف Pixel 4 XL بتصميم من الزجاج الذي ينحني بسلاسة من الجهة الخلفية، ليتقابل مع الإطار المعدني الذي يأتي باللون الأسود، سواء كان لون زجاج الظهر: أسود أو برتقالي أو أبيض، بالإضافة إلى أن الكاميرا الخلفية أصبحت موجودة داخل إطار مربع في الركن الأيسر العلوي، ومربع الكاميرا يأتي باللون الأسود أيضًا.

ستجد زجاج الجهة الخلفية في الطرازين الأبيض والبرتقالي غير لامع لتجنب ظهور أثار بصمات الأصابع، بينما في الطراز الأسود ستجده لامعًا.

كما يحتوي الهاتف على زجاج Gorilla Glass 5 في كلا الجانبين؛ للحماية من الخدوش، والصدمات، ولكنه لا يوجد به منفذ السماعات التقليدي 3.5 ملم، ويعتمد على منفذ USB-C للشحن، وتوصيل السماعات.

الشاشة:

يضم هاتف Pixel 4 XL شاشة من نوع P-OLED مقاسها 6.3 بوصات، بدقة 3040 × 1440 بكسلًا، وبكثافة 537 بكسلًا في البوصة الواحدة.

تتيح لك هذه الشاشة الاستمتاع بتجربة عرض عالية الدقة +QHD، بألوان جميلة، ووضوح قوي، وزاويا مشاهدة رائعة، وتوفر استجابة لمس ممتازة بفضل دعمها لمعدل تحديث قدره 90 هرتزًا، كما تدعم ميزة (التشغيل الدائم) Always-on display.

الأداء:

تعمل هواتف جوجل Pixel 4 بمعالج كوالكوم Snapdragon 855 ثماني النوى، والمُصنع بتقنية 7 نانومتر وبتردد 2.8 جيجاهرتز، بالإضافة إلى وجود شريحة جديدة تسمى Pixel Neural Core، وتعتمد في عملها على الذكاء الاصطناعي من أجل تحويل الكلام إلى نص، وتوفير استجابات سريعة بشكل لا يصدق من مساعد جوجل الصوتي.

يتوفر هاتف جوجل Pixel 4 XL بذاكرة وصول عشوائي RAM سعتها 6 جيجابايت، وخيارين لمساحة التخزين الداخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت، مع عدم دعم إضافة بطاقات الذاكرة الخارجية.

الكاميرا:

يضم هاتف جوجل Pixel 4 XL كاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الأولى: بدقة 12.2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.7، والثانية: بدقة 16 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، وتدعم تقريب بصري بمعدل 2X. كما يدعم كلاهما التثبيت البصري للصورة OIS، والتركيز التلقائي Dual Pixel PDAF.

حافظت جوجل على المكانة التي وصلت إليها العام الماضي، حيث أن هواتف 3 Pixel تضم أفضل كاميرا مقارنة بهواتف أندرويد المنافسة.

قدمت جوجل العام الماضي هواتف Pixel 3 بكاميرا خلفية أحادية العدسة، وذلك في وقت كان منافسيها يقدمون الكاميرا ثنائية وثلاثية العدسات، وهذا العام أضافت عدسة تليفوتوغرافي ثانية في هواتف Pixel 4، لتظل أقل من الهواتف الأخرى التي تستخدم ثلاث أو حتى أربع عدسات في الكاميرا الخلفية.

لم تقدم جوجل في هواتف Pixel 4 العدسة ذات الزاوية الواسعة جدًا – كما في هواتف iPhone 11 Pro، وHuawei Mate 30، وNote 10 – واكتفت بتقديم العدسة المقربة لأنها شعرت أن التكبير أهم.

تسمح العدسة المقربة الثانية للكاميرا بالتقاط صور فوتوغرافية أفضل، حيث أنها توفر تجانس أفضل في المناطق الصعبة، كما تساعدك أيضًا على التقاط صور من أماكن بعيدة.

تدعم الكاميرا ميزات جديدة منها: ميزة HDR Plus والتي تجمع صورًا متعددة لتمنحك صورة واحدة بأفضل تعرض لحظيًا، بدلاً من عرضها بعد التقاط الصورة، وأدوات التحكم لضبط التعرض في أجزاء منفصلة من الصورة، وتحسين أداء ميزة التصوير الليلي Night Sight.

تقنية التعرف على الوجه:

تعتبر هواتف Pixel 4 هي أول هواتف من تشكيلة Pixel لا تقدم فيها جوجل أي مستشعرات بصمة، وقدمت جوجل بدلًا منها تقنية التعرف على الوجه التي تقول عنها إنها الأسرع على الإطلاق من أي هاتف آخر. وذلك بفضل شريحة Soli التي تعمل بالرادار.

على المستوى التقني؛ تعمل ميزة الفتح بالوجه الجديدة في هواتف بكسل تمامًا مثلما تعمل ميزة Face ID في هواتف آيفون، قد تكون طريقة Pixel 4 أكثر أمانًا من تقنية الفتح بالوجه الأخرى المستندة إلى نظام أندرويد، ولكنها ليست آمنة مثل تقنية آبل، فحتى الآن لا يهم Pixel 4 إذا كانت عيناك مفتوحة، أو مغلقة، مما يعني أن أي شخص يمكنه فتح هاتفك عن طريق توجيه هاتفك لوجهك وأنت نائم. لذلك تعمل جوجل على تطوير تحديث من شأنه أن يضيف كشف العين إلى ميزة إلغاء قفل الجهاز بالتعرف على الوجه.

اختارت جوجل الرادار لتشغيل ميزات Motion Sense، بدلاً من الاعتماد على الكاميرا، نظرًا لطول نطاقه، والاستخدام المنخفض للطاقة، حيث يستخدم الرادار موجات الراديو لاستكشاف حجم الأشياء وموقعها، ومدى قربها.

هذا بالإضافة إلى دعم التعرف على الإيماءات التي تقوم بها عند تحريك يدك يسارًا أو يمينًا، حيث يمكنك التبديل بين الأغاني بمجرد تمرير اليد فوق الهاتف، وإسكات جرس المكالمات الهاتفية عن طريق التلويح بيديك فقط دون الإمساك بالهاتف، وكذلك إسكات المؤقت، والمنبه.

البطارية:

يأتي هاتف Pixel 4 ببطارية سعتها 3700 ميلّي أمبير/الساعة، وتدعم الشحن السريع بقدرة 18 واطًا، والشحن اللاسلكي باستخدام ملحقات الشحن الحاصلة على اعتماد Qi.

تعتبر صغر سعة البطارية هي أحد أبرز عيوب هواتف Pixel 4، لأنه من حيث الأداء ستجد أن شاشة الهاتف تدعم معدل تحديث عالي وهو ما سيزيد من معدل استهلاك البطارية، ولكي يدوم الهاتف معك ليوم كامل سيتوجب عليك تقليل سطوع الشاشة، وضبط معدل التحديث على 60 هرتزًا، والابتعاد عن الألعاب التي تستنزف البطارية.

السعر:

يبدأ هاتف Pixel 4 XL بسعر 899 دولارًا للنسخة ذات سعة تخزين داخلية 64 جيجابايت، وسعر 999 دولارًا لنسخة 128 جيجابايت، وستبدأ جوجل في شحنه يوم الخميس المقبل الموافق 24 أكتوبر.

المواصفات Pixel 4 XL المعالج Snapdragon 855 من كوالكوم. الشاشة Advertisements 6.3 بوصات، من نوع P-OLED، وبدقة 3040 × 1440 بكسلًا، وبكثافة 444 بكسلًا في البوصة الواحدة. تدعم معدل تحديث 90 هرتزًا. خيارات مساحة التخزين الداخلية 64 أو 128 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAm 6 جيجابايت. ميزات التأمين البيومترية التعرف على الوجه Face Unlock. الكاميرا الخلفية ثنائية العدسات؛ الأولى: بدقة 12.2 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/1.7، والثانية: بدقة 16 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، ويدعم كلاهما التثبيت البصري للصورة OIS، والتركيز التلقائي Dual Pixel PDAF. الكاميرا الأمامية كاميرا أحادية بدقة 8 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، كما تأتي مع مستشعر TOF 3D. تصوير الفيديو الكاميرا الخلفية: بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، أو بدقة 1080 بكسل بمعدل 30/60/120 إطارًا في الثانية، أو بدقة 720 بكسل بمعدل 240 إطارًا في الثانية. الكاميرا الأمامية: بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 في الثانية. ميزات إضافية مزود بمستشعر رادار يعمل على تشغيل مستشعر الحركة للتحكم في الهاتف عبر الإيماءات، والتعرف على الوجه بشكل أسرع. مقاومة المياه يدعمها وفقًا لمعيار IP68. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعمه. حجم البطارية 3700 ميلّي أمبير/الساعة، مع دعم الشحن السريع بقدرة 18 واطًا، وتدعم الشحن اللاسلكي باستخدام ملحقات الشحن الحاصلة على اعتماد Qi. الألوان المتوافر بها الأسود، والأبيض، ولون برتقالي جديد تطلق عليه جوجل اسم Oh So Orange. نظام التشغيل أندرويد 10. الوزن 193 جرامًا. الأبعاد 160.4 × 75.1 × 8.2 مم. السعر يبدأ من 899 دولارًا. تاريخ التوافر 24 أكتوبر.