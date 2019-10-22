آبل تتطلع لدخول سوق الواقع المعزز AR في عام 2020

تتطلع شركة آبل لدخول سوق الواقع المعزز AR في عام 2020 عبر مجموعة من المنتجات الجديدة، إذ من المقرر أن تقدم آبل مبادرات جديدة للواقع المعزز في العام المقبل من خلال مستشعرات ثلاثية الأبعاد جديدة لكاميرا آيفون، مع ظهور محتمل لمنتج نظارة AR التي تترد الشائعات حولها منذ فترة طويلة.

ووفقًا لتقرير من وكالة بلومبرغ، فإن آبل تستهدف إطلاق نظارة الواقع المعزز في عام 2020، والتي تتميز بشاشات ثلاثية الأبعاد في العدسات، لكن ما يزال غير واضح شكل وحالات استخدام هذه النظارة.

وقال المحلل البارز، مينغ تشي كو Ming-Chi Kuo، في وقت سابق: إن آبل ستعلن عن نظارة الواقع المعزز AR في منتصف عام 2020 بالتعاون مع علامة تجارية خارجية.

ومن المتوقع أن يكون عام 2020 عامًا كبيرًا لهاتف آيفون مع تصميم خارجي جديد، وإضافة دعم لشبكات الجيل الخامس 5G، ومستشعرات ToF ثلاثية الأبعاد جديدة للكاميرا الخلفية التي تساعد في تطبيقات الواقع المعزز.

كما من المفترض أن تتضمن أجهزة آيفون الجديدة لعام 2020 على شاشات من نوع OLED بأحجام جديدة هي: 5.4 إنشًا؛ و 6.1 إنشًا؛ و 6.7 إنشًا.

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وما يزال مشروع نظارات AR يكتنفه الغموض، وذلك بالرغم من أن تاريخ الكشف عنه قد يبدو على بعد أشهر، وظهرت أمثلة عديدة على دعم نظارات AR في التعليمات البرمجية المصدرية لنظام التشغيل iOS 13، لكن دون شكل واضح لتلك النظارات حتى الآن.

ويصف تقرير بلومبرغ النظارة بأنها نظارة لعرض أشياء مثل النصوص ورسائل البريد الإلكتروني والخرائط والألعاب ضمن مجال رؤية المستخدم، موضحًا أن الجدول الزمني لإصدار أجهزة الواقع المعزز من آبل قد يتأخر أكثر إذا قرر المسؤولون التنفيذيون أنها غير جاهزة بعد للإعلان عنها.

ويكرر التقرير الادعاءات السابقة بأن آبل ستضيف ميزة تعقب النوم لأول مرة ضمن نسخة عام 2020 من ساعتها الذكية، وقد تعلن لأول مرة عن جهاز MacBook يعمل بمعالج مخصص يستند إلى ARM، مما يمنحه كفاءة أكبر، إلى جانب تحسينات كبيرة على عمر البطارية.