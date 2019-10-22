’’التنبؤ بالفيضان‘‘ يكشف أماكن سقوط الأمطار خلال الـ48 ساعة المقبلة

كتب: ضياء السقا

كشف مركز التنبؤ بفيضان النيل، التابع لوزارة الموارد المائية والري، عن المناطق المعرضة لسقوط أمطار، خلال يومي الأربعاء والخميس، تزامنا مع تعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ.

وشهدت البلاد، الثلاثاء، موجة سيئة، حيث سقطت الأمطار على أغلب المناطق، فيما انخفضت درجات الحرارة.

وقال المركز في بيان له على صفحته بالفيس بوك، إن نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على جمهورية مصر العربية خلال الأربعاء والخميس تشير إلى:-

الأربعاء ٢٣ أكتوبر:

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري وقد تصل إلى أجزاء من جنوب سيناء وسواحل البحر الأحمر الشمالية.

الخميس يوم ٢٤ أكتوبر:

من المتوقع سقوط أمطار قد تكون متوسطة الشدة على سواحل الدلتا وتقل شدتها على السواحل الشمالية الغربية ومنطقه حلايب وشلاتين.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الأربعاء، 23 أكتوبر، يشهد استمرار انخفاض درجات الحرارة على الأنحاء كافة ليسود البلاد، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا.

وقالت الأرصاد في بيان لها: "وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء تمتد إلى شمال الصعيد وجنوب مدينتي حلايب وشلاتين، تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

موجة سيئة

وكانت الأرصاد، قد كشفت عن تعرض البلاد لموجة من الطقس السيء، تستمر حتى الجمعة، يتخللها انخفاض درجات الحرارة، وسقوط أمطار، تصل لحد السيول في بعض المناطق.

وقالت الهيئة، في بيان لها: "اعتبارا من يوم الثلاثاء، حدث انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات عن المعدل الطبيعى بالنسبة لهذا الوقت من العام ليسود طقس معتدل شمالا مائل لحرارة جنوبا نهارا بارد ليلا".

وأضافت الأرصاد، أنه من المتوقع أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة ومحافظات شمال ووسط سيناء، تمتد إلى مناطق من شمال الصعيد وجنوبا على مدينتى حلايب وشلاتين، وتكون غزيرة ورعدية أحيانا على شمال البلاد، وقد تصل لحد السيول على مناطق من شمال سيناء.

تحذيرات ونصائح عاجلة

وناشدت الهيئة المواطنين القيادة بالهدوء على الطرق خاصة السريعة للتحكم فى عجلة القيادة من الإنزلاق بسبب سقوط الأمطار، ولانخفاض مستوى الرؤية الأفقية فى الصباح الباكر بسبب تكون الشبورة المائية، كما ينصح بتغيير نوعية الملابس اعتبارا من يوم الثلاثاء للانخفاض الملحوظ فى درجات الحرارة خاصة خاصة على شمال البلاد.

وأهابت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بكل المسئولين خاصة فى المدن المطلة على ساحل البحر المتوسط وشمال الدلتا ومدن القناة وشمال سيناء اتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير نظرا لغزارة الأمطار فى هذه المناطق.

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الفترة كالآتى :

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء من 27 إلى 24 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الغريبة من 26 إلي 24 درحة مئوية .

محافظات الوجه البحرى والقاهرة من 31 إلى 27 درجة مئوية

محافظات شمال الصعيد من 33 إلى 29 درجة مئوية .

محافظات جنوب الصعيد من 37 إلى 35 درجة مئوية .

محافظات جنوب سيناء من 34 إلى 30 درجة مئوية .

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، الأربعاء، على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 21 27

شبين الكوم 19 26

طنطا 20 26

دمنهور 21 25

الإسكندرية 22 25

بلطيم 22 25

مطروح 19 25

السلوم 17 24

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سيوة 15 25

بورسعيد 19 24

دمياط 19 25

الزقازيق 21 26

الإسماعيلية 20 27

السويس 21 26

العريش 17 25

رفح 18 25

رأس سدر 18 26

نخل 12 24

نويبع 21 27

طابا 22 27

كاترين 07 19

الطور 18 30

شرم الشيخ 23 33

الغردقة 20 34

مرسى علم 23 34

الفيوم 20 29

بنى سويف 20 29

المنيا 20 29

أسيوط 20 29

سوهاج 21 31

قنا 21 32

الأقصر 23 32

أسوان 23 34

أبوسمبل 24 33

الوادى الجديد 24 30

شلاتين 24 34

أبو رماد 25 33

حلايب 23 33

رأس حدربة 24 32