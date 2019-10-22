شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم.. إطلاق رماد مؤلف "ستار تريك" فى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق مكوك الفضاء كولومبيا إلى الفضاء برماد جين رودينبيري، مؤلف حلقات وسلاسل "ستار تريك" التلفزيونية التى كانت تتحدث عن الفضاء، وذلك في ذات اليوم 22 أكتوبر ولكن من عام 1992.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، أحضر رائد الفضاء وقائد المكوك جيمس ناثيراي حاوية صغيرة مع جزء من رماد رودينبيري إلى الفضاء أثناء المهمة STS-52 التابعة لناسا، وذلك بناءً على طلب ، ماجيل باريت أرملة رودنبيري.

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وكان حلم رودينبيري مدى الحياة هو الذهاب إلى الفضاء، لكنه لم يذهب مطلقًا بينما كان على قيد الحياة، وحققت له حلمه زوجته بعد وفاته بنشر رماده فى الفضاء بعد مرور عام تقريبًا على وفاته.

ولم تخبر ناسا وعائلته أي شخص عن هذه المهمة إلا بعد عامين تقريبًا، وأصبحت هذه اللحظة التاريخية مشهورة بكونها أول دفن فضائى على الإطلاق.