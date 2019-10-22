شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تكشف عن صورة لمجرة درب التبانة تعكسها "أكبر مرآة فى العالم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت ناسا عن صورة مذهلة لدرب التبانة منعكسة على "أكبر مرآة في العالم"، حيث تم التقاط الصورة من جانب المصور جهيسون هويرتا، وحصلت على صورة ناسا الفلكية لليوم.

ووفقا لما ذكره موقع "ميرور" البريطانى، فإن "أكبر مرآة في العالم" هي فى الواقع منطقة مسطحة في بوليفيا، وهي كبيرة جدًا بحيث تصبح بعد انعكاس المطر شديدة الانعكاس، والتى ينعكس فيها نجوم، مجرات، وكوكب.



المجرة

كما أن العديد من هذه النجوم محصورة في القوس الكبير الذي يمتد عبر الصورة، وهو القوس الذي يمثل مركز مجرتنا درب التبانة، وداخل القوس يوجد مجرة ​​أخرى، وهى Magellanic Cloud (LMC) المجاورة.

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أما عن الكوكب الموجود فى الصورة فهو كوكب المشتري الذى يضيء بألوان زاهية، وتتكون الصورة من 15 إطارًا رأسيًا تم التقاطها على التوالي لمدة 10 دقائق.

وتمتد على مساحة أكثر من 4050 ميل مربع من ألتيبلانو، وهي أكبر منطقة ملحية في العالم، خلفتها بحيرات ما قبل التاريخ التي تبخرت منذ زمن طويل.