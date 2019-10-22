شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد سيلفى لرائدات ناسا خلال أول رحلة سير نسائية فى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت رائدات فضاء ناسا كريستينا كوتش وجيسيكا مائير صور سيلفى خلال أول رحلة سير نسائية فى الفضاء، حيث أجروا تثبيتا لبطارية بعد تعطل وحدة التحكم وقيامهن ببعض الإصلاحات بمحطة الفضاء الدولية من الخارج. ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، شاركت رائدات فضاء ناسا كريستينا كوتش وجيسيكا مائير معرض صور سيلفى خارج هذا العالم، عند تغيير وحدة تفريغ شحن البطارية المتعطلة فى الجزء الخارجى من محطة الفضاء الدولية.



سيلفى رائدة الفضاء

وأمضت كوتش ومائير سبع ساعات و17 دقيقة خارج المركبة، والتى ستدخل في التاريخ كأول رحلة فضائية للنساء فى التاريخ.



سيلفى اول رحلة سير نسائية

وهذه المهمة التى أجرتها الرائدات كانت بشأن تنظيم شحن البطاريات التى تستمد الطاقة من مجمعات الطاقة الشمسية للمحطة لتوفير الطاقة.

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سيلفى للرائدة جيسيكا مائير لمهمة السير الأولى لها

وقالت كوتش، التى من المقرر أن تكمل أطول رحلة فضاء من جانب امرأة، حيث إنها لا تزال فى المدار حتى فبراير 2020، إن السير فى الفضاء لأول نساء أمر له أهمية خاصة.



جيسيكا فى نهاية المهمة

وأضافت مائير: "ما نفعله الآن يُظهر كل العمل فى العقود السابقة من جميع النساء اللائى عملن للوصول بنا إلى ما نحن عليه اليوم".



كوتش خلال خروجها فى أول رحلة سير فى الفضاء

وكان قد تم إلغاء السير في الفضاء المخطط له من قبل لأول رحلة نسائية فى مارس الماضى بسبب عدم وجود بدل فضاء مناسبة ولكن تم حل المشكلة وحدثت الخطوة التى تعد من الأهم على الإطلاق فى أرشيف إنجازات النساء فى الفضاء.