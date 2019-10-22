تعرف على مواصفات Pixelbook Go و مميزاته و عيوبه و السعر

Pixelbook Go هو آخر اجهزة جوجل في مجال اجهزة اللابتوب. و الذي اصدرته جوجل هذه المرة لتحاول على الأقل المنافسة بعض الشئ في مجال اجهزة اللابتوب. لكن بنظام ChromeOS. اعلت عنه جوجل في مؤتمرها السابق في 15 اكتوبر لعام 2019. و ذلك بالتزامن مع الإعلان عن اجهزة Pixel 4. ماذا يميزه؟ ماذا يعيبه؟. هذا ما سنعرضه في هذا المقال

مواصفات Pixelbook Go

المعالج معالجات الجيل الثامن من Intel Core M3 Intel Core I5 Intel Core I7 ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8GB او 16GB الذاكرة الداخلية بسعة 64GB او 128GB او 256GB من نوع SSD البطارية تكفي للعمل لمدة 12 ساعة و تدعم الشحن السريع الشاشة بحجم 13.3 بوصة بنسبة ابعاد 16:9 تدعم اللمس بدقة 1080×1920 او بدقة 4K الكاميرا امامية بدقة 2MP بمعدل 60fps و فيديو 1080p Advertisements الوزن 2.3 باوند السمك 13.4 مللي متر الإتصال Wifi Bluetooth 4.2

مميزات Pixelbook Go

الشاشة

يأتي الجهاز بشاشة جيدة للغاية. بحجم 13.3 بوصة فإنها تبدو مناسبة لجهاز لابتوب خاص بالأعمال. ليس للألعاب و لكنه للمهام المتعددة. مع ان الشاشة تعمل باللمس ايضاً هذا امر ايجابي آخر. مع الدقة العالية التي تمتاز بها الشاشة. في النهاية الشاشة مزيج من الإهتمام بالتفاصيل و الإهتمام بقدرتك على استعمالها لأكثر من وظيفة.

التصميم و خامات التصنيع

تصميم الجهاز يبدو كأي جهاز لابتوب شائع. الجهاز يأتي بلونين الأسود و الزهري. ظهر الجهاز بشكل ثابت و لون ثابت مع شعار الشركة. عندما تفتح الجهاز تجد الشاشة بحواف مقبولة بعض الشئ. و لوحة المفاتيح بجانبها مكبرات الصوت. التصميم مشابه كثيراً لما يمكن ان تراه بداخل جهاز Macbook. التصميم تقريباً مستوحى منه بشكل كبير. و لكنه تصميم جيد جداً لجهاز لابتوب خاص بالأعمال. كما ان الجهاز من الأسفل مصمم بشكل جديد يضيف له سطح خشن و ملمس جيد لتستطيع الإمساك بالجهاز بسهولة. التصميم من الأسفل مميز للغاية و يظهر بشكل اوضح في اللون البرتقالي و يمكنك النظر الى الصور لتعرف التصميم الخاص بالجهاز من الأسفل

الأداء و البطارية

يحمل الجهاز الجيل الثامن من معالجات Intel Core I5 و I7 و M3. مع سعة لذاكرة الوصول العشوائي تقدر بـ8GB او 16GB تعدك بأداء جيد جداً و سرعة معالجة للمهام المختلفة التي تقوم بها. مع امكانية القيام بعدة مهام متنوعة في اي وقت. و استعمال ذاكرة تخزين من نوع SSD فهذا امر جيد جداً لك كمستخدم. يمكن ان العيب في الجهاز هو عدم امكانية زيادة المساحة بأي شكل. لا مدخل لذاكرة اضافية. حتى الـSD Card لا مدخل لها بالجهاز. و البطارية كما تقول Google يمكنها ان تصمد حتى 12 ساعة. هذا ليس رقماً بسيطاً 12 ساعة يعتبر رقماً جيدأ جداً للإستعمال في مختلف الأعمال على اي حال

العيوب

لا يوجد طريقة لزيادة السعة الخاصة بالجهاز

لا يوجد مداخل عديدة في الجهاز فقط مدخلي USB Type C و مدخل للسماعات

لا يوجد حساس لبصمات الأصابع للحماية فقط الـFace Unlock

سعر Pixelbook Go

يبدأ بسعر 649$ للنسخة الأولى بأقل مواصفات. و يبلغ اعلى سعر للجهاز 1399$. النظر للتسعير جيد ليس سيئاً. في الواقع فإني ارى ان نسخة I5 مع 256GB من الذاكرة قد تبدو افضل النسخ. قد تتخطي الـ800$ في السعر. لكن كجهاز خاص بالأعمال فهذه الزيادة افضل من العديد من الأجهزة الأخرى. تذكر هذا ليس جهاز العاب هذا جهاز للأعمال المختلفة. لذلك فإن السعر جيد و المواصفات جيدة جداً.