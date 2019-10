جوجل تؤكد أن الميزتين +Live HDR و Dual Exposure لن تصل لهواتف Google Pixel القديمة

فاطمة أيت طالب - دبي - أكدت لنا شركة جوجل اليوم أنها لن تقوم بجلب ميزتين رائعتين من كاميرا Google Pixel 4 إلى هواتف Google Pixel القديمة، والميزات المعنية هنا هي +Live HDR و Dual Exposure Controls. لا يمكن تشغيل هذه الميزات إلا على العتاد الجديد، لذلك لن تحصل هواتف Google Pixel 3 و Google Pixel 3a للآسف على هذه الميزات.

لكي نكون منصفين، عدد قليل من الهواتف هي التي تمتاز بالسرعة الكافية للقيام بالمعاينة الحية لـ HDR. الهاتفين Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL ليسا كذلك أيضًا من الناحية الفنية، ما تراه على شاشة العرض هو تقريب للنتيجة النهائية. يتم معاينة تأثيرات Dual Exposure في الوقت الفعلي، لذا فهي غير مدعومة في الطرازات القديمة أيضًا.

قامت شركة جوجل بإزالة Google Pixel 3 و Google Pixel 3a من المعادلة، ولكن سيتم إعادة وضع Night Sight إلى الطرازات القديمة. يمكنه إلتقاط ما يصل إلى 15 تعرضًا مختلفًا، طول كل منه 16 ثانية، وسيتم تصحيح حركة النجوم وتمايل الأشجار للخروج بصورة رائعة للسماء المرصعة بالنجوم.

لكن من الواضح أنه لا يوجد عنصر الوقت الفعلي هنا. هناك إحتمالات بأن تتم معالجة اللقطات الحية بواسطة محرك الذكاء الإصطناعي الجديد Pixel Neural Core ولا يمكن تشغيلها على محرك Pixel Visual Core القديم.

Hi Mahfooz, Dual Exposure Controls and Live HDR+ require low-level capabilities in the hardware that are only available on Pixel 4, so they will not be available on older Pixel devices.