شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "الباب الخلفى".. كل ما ينبغى معرفته عن أدوات الـBackdoor للهاكرز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثيرا ما سمعنا عن مصطلح الباب الخلفى أو Backdoor فى هجمات القراصنة، وأنه وسيلة يلجأ إليها الهاكرز لاستغلال برنامج معين لاختراق المستخدمين، وفيما يلى نكشف ما الذى يشير إليه هذا المصطلح :
هو برنامج كمبيوتر أو تطبيق يسمح لطرف ثالث غيرمسموح له بالوصول إلى أو مراقبة نظام معتمد على الكمبيوترعن بعد، وتعد الأبواب الخلفية تهديد لأمن المستخدمين وخصوصيتهم، إذ يصعب كشفها لأنها مصممة لتفادى الكشف، كما أنها توفر مجموعة متنوعة من الطرق للوصول إلى نظام المستخدم، وهو ليس تطبيق أوأداة فعلية، ولكنه مصطلح يشير إلى العملية نفسها.
كيفية التصدى لبرمجيات الباب الخلفى
يمكن لأدوات الحماية Firewalls، ومراقبة الشبكات لرصد أى نشاط مشبوه ومنع البرامج ذات المصدر المفتوح Open Source من الدخول على الشبكة، التصدى لمثل هذا النوع من البرمجيات الخبيثة وحماية المستخدمين منها.
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