الهاتف Galaxy Fold يحصل على ميزات كاميرا Galaxy Note 10 بفضل التحديث الجديد

فاطمة أيت طالب - دبي - تم إطلاق الهاتف القابل للطي Galaxy Fold منذ فترة، والآن قامت شركة سامسونج بإطلاق أول تحديث لهذا الهاتف والذي يجلب معه كافة ميزات الكاميرا من Galaxy Note 10. بدأ المستخدمون في فرنسا والإمارات العربية المتحدة بالفعل في تلقي هذا التحديث والذي يحمل البنية رقم F900FXXU1ASJ4 مع العلم بأن حجمه يبلغ أيضًا نحو 670 ميغابايت تقريبًا، ويجلب معه كذلك الإصلاحات الأمنية لشهر أكتوبر.

ميزات الكاميرا الرئيسية التي حصل عليها الهاتف Galaxy Fold مع التحديث الجديد تشمل الوضع الليلي للصور الذاتية، وفيديوهات Live Focus، والفيديوهات المستقرة في وضع Hyperlapse. وبالإضافة إلى ذلك، سيستفيد مستخدمو Galaxy Fold أيضًا من محرر جديد للفيديوهات كما أنهم سيحصلون كذلك على AR Doodle.

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كما يمكنكم أن تتوقعوا، هذا التحديث يجب أن يشق طريقه إلى المزيد من المناطق في الأسابيع القادمة. لذلك، إذا كنت تملك الهاتف Galaxy Fold ولم تحصل على هذا التحديث بعد، فلا تقلق لأنك ستحصل عليه عاجلاً وليس آجلاً.