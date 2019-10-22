Xiaomi تُخطط لإطلاق أكثر من 10 هواتف مدعومة بتقنية 5G في العام 2020

فاطمة أيت طالب - دبي - لدى شركة Xiaomi خطة جريئة لإطلاق ما يقرب من عشرة هواتف ذكية جديدة متوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G في العام المقبل. هذه الهواتف الذكية العشرة لن تكون جميعها رائدة، فهي ستشمل الهواتف المتوسطة أيضًا، فالشركة تخشى أن تكون هواتف 4G غير قادرة على المنافسة بحلول العام 2020.

كشف الرئيس التنفيذي لشركة Xiaomi، السيد Lei Jun عن خطط الشركة للعام 2020 في المؤتمر العالمي للإنترنت الذي أقيم مؤخرًا في مدينة Wuzhen الصينية، حيث حث أيضًا شركات الإتصالات على التعجيل بتوسعة شبكات الجيل الخامس 5G.

ونقلت وكالة الأنباء رويترز عن السيد Lei Jun قوله : ” يخشى الناس في القطاع من أن لا تباع طرازات 4G “. لقد إنخفضت حصة Xiaomi في الصين بشكل مطرد في الأونة الأخيرة. في الربع الثاني من هذا العام، بلغت الحصة السوقية للشركة 11.8 في المئة في الصين، بعدما كانت هذه الحصة تبلغ 13.9 في المئة في العام السابق. حاليًا، يُعتبر Xiaomi Mi 9 Pro 5G سلعة ساخنة لدرجة أصبح فيها الطلب على هذا الهاتف يفوق العرض.

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من المثير للإهتمام أن نجد المستخدمين قد إنتقلوا إلى هواتف Huawei، ليس بسبب المواصفات أو الميزات، ولكنهم كانوا مدفوعين بالوطنية. تعد شركة Huawei بمثابة ورقة مساومة أساسية في المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

ومع ذلك، سجلت شركة Xiaomi إرتفاعًا ثابتًا في أوروبا بحصة سوقية تبلغ 9.5 في المئة تقريبًا، بعدما كانت هذه الحصة السوقية لا تتخطى 6.5 في المئة في العام السابق، مما يجعلها واحدة من أسرع العلامات التجارية المتخصصة في صناعة الهواتف الذكية نموًا في المنطقة.