الأمطار تغرق القاهرة .. الأرصاد تحذر : تصل حد السيول في هذه المناطق

الموجز

شهدت محافظة القاهرة، سقوط أمطار على عدة مناطق أبرزها فيصل، القاهرة الجديدة، 6 أكتوبر، وسط توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية باستمرار انخفاض درجات الحرارة على الأنحاء كافة ليسود البلاد، غدا الأربعاء، لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد وفقاً لمصراوي .

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء تمتد إلى شمال الصعيد وجنوب مدينتي حلايب وشلاتين، تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق شمال البلاد.

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وقال إبراهيم عطا، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن درجة الحرارة في القاهرة تسجل 29 درجة اليوم الثلاثاء، موضحًا أن السحب المنخفضة والمتوسطة تتكاثر على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى الوجه البحري والقاهرة وسيناء وشمال الصعيد وجنوبًا على مدينتي حلايب وشلاتين تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس.

وأشار إلى أن فرص سقوط الأمطار أكبر ما تكون على السواحل الشمالية وتتدرج إلى الداخل، على الأماكن التي بها مرتفعات والتي قد تشهد سيولا، ومنها مدن جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأوضح المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، أن فرص سقوط الأمطار مستمرة على مدار اليوم اليوم وغدًا، مضيفًا أن فصل الشتاء يبدأ رسميًا 21 ديسمبر.