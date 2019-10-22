Xiaomi تُسجل براءة إختراع لهاتف ذكي يضم كاميرا أمامية مُزدوجة مخفية تحت الشاشة

فاطمة أيت طالب - دبي - في الأسبوع الماضي فقط، ظهر تقرير يفيد بأن شركة سامسونج تعمل على بدء الإنتاج الضخم للكاميرات المصممة خصيصًا للعمل أسفل الشاشة. الحقيقة أن شركة سامسونج ليست الوحيدة التي تعمل على جعل الكاميرا المدمجة أسفل الشاشة حقيقة واقعة. كشفت شركة Xiaomi عن خططها للقيام بذلك لأول مرة قبل بضعة أشهر على شبكة تويتر، وهذا بعد فترة وجيزة من إعلان شركة Oppo عن خططها للقيام بذلك أيضًا.

التقرير الأحدث الذي بحوزتنا اليوم يأتي من موقع TigerMobiles، ويتحدث عن براءة إختراع لشركة Xiaomi تتمحور حول الكاميرا المخفية أسفل الشاشة. تم منح الشركة براءة الإختراع هذه في 30 سبتمبر من قبل الإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية، وهي تعرض تصاميم لهاتف ذكي يضم كاميرا أمامية مزدوجة تحت الشاشة.

من خلال الإعتماد على هذا النوع من الحلول، لم تعد هناك حاجة للشركات المُصنعة للهواتف الذكية لإنشاء قطوع على مستوى الشاشة أو إحداث ثقوب فيها، أو الإعتماد على الآليات المنبثقة.





في حالتها الحالية، تعمل هذه التقنية من خلال شاشة شفافة، ولكن صناع الهواتف الذكية يُحاولون معرفة كيفية زيادة جودة الكاميرا إلى الحد الأقصى نظرًا لأن الصورة تتأثر قليلاً بإنحراف الضوء المتوجه نحو مستشعر الكاميرا. لا تزال هذه التكنولوجيا غير ناضجة، ولكننا نتوقع أن نبدأ في رؤية هذه الكاميرات في الهواتف الذكية المتوسطة والإقتصادية قبل ظهورها في الهواتف الذكية الرائدة.