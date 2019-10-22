الهاتف Honor V30 Pro المتوافق مع شبكات 5G سيصل في شهر نوفمبر المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - أوضح الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei أنه سيتم إطلاق الهاتف Honor V30 المتوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G في الشهر المقبل. لم يكشف لنا السيد Zhao Ming عن تاريخ الكشف بالتحديد في شهر نوفمبر المقبل، ولكنه قال أن الهاتف سيدعم الوضعين المستقل وغير المستقل ولمح كذلك إلى أن الهاتف سيستهدف الشباب بالدرجة الأولى.

وفقا للشائعات، سيكون Honor V30 Pro هو الطراز المتوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G في التشكيلة. سوف يستخدم المعالج HiSilicon Kirin 990 5G الأحدث من شركة Huawei. سيحتوي الهاتف كذلك على كاميرا بدقة 60 ميغابكسل في الخلف وشاشة OLED تمتاز بثقب مزدوج.

أما بخصوص الهاتف Honor V30، فمن المتوقع أن يستخدم نسخة 4G من المعالج HiSilicon Kirin 990، وشاشة LCD مع ثقب واحد. سرعة الشحن ستكون أبطأ أيضًا في هذا الهاتف، فـ Honor V30 سيدعم الشحن السلكي السريع بقوة 22.5W، بينما سيدعم الهاتف Honor V30 Pro الشحن السلكي السريع بقوة 40W والشحن اللاسلكي بقوة 15W.

خذ بعين الإعتبار أن الهاتفين Honor V30 و Honor V30 Pro سيفتقران إلى تطبيقات وخدمات جوجل. لا يعني هذا بالضرورة ردع Honor عن إطلاق هذين الهاتفين خارج الصين.