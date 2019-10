بالخطوات... هكذا تحمي خصوصيتك على مساعد غوغل

اكتسب مساعد غوغل Google Assistant الذي حصل على الكثير من التحسينات والميزات الجديدة شهرة واسعة في الآونة الأخيرة.





نظرًا لأن شركات التكنولوجيا مثل غوغل تواجه تدقيقًا أكثر صرامة في أعقاب انتهاكات الخصوصية التي زادت في السنوات الأخيرة، بما في ذلك: الأدلة التي كشفت الشهر الماضي أن غوغل كانت تزود معلني الجهات الخارجية سرًا ببيانات المستخدمين الشخصية، مما دفع العديد من المستخدمين إلى تجنب التعامل مع الخدمات التي تطلب الحصول على الكثير من المعلومات الخاصة بهم. استجابةً لذلك؛ أصبح العديد من شركات التكنولوجيا – بما في ذلك غوغل – أكثر شفافية فيما يتعلق بممارسات البيانات الخاصة بالمستخدمين من خلال إنشاء بوابات حيث يمكن للعملاء الوصول إلى البيانات التي جُمعت عنهم وحذفها والحد منها.



إذا كنت ترغب في استخدام جهاز (Google Home) ولكنك تريد تقييد التسجيلات الصوتية، وبيانات الموقع والبيانات الشخصية الأخرى التي يحتفظ بها، فهذه هي الإعدادات التي ستحتاج إلى ضبطها:

- ابحث عن البيانات التي يجمعها مساعد غوغل:



أولاً؛ ستحتاج إلى الانتقال إلى صفحة الإعدادات التي تعرض كل المعلومات التي تحتفظ بها غوغل عنك، ثم اتبع الخطوات التالية: • انتقل إلى تطبيق Google Home.

• اضغط على أيقونة ملفك الشخصي التي تظهر في الزاوية اليمنى بالأسفل.

• تحت تبويب مساعد غوغل، اضغط على خيار (المزيد من الإعدادات) More settings.

• اضغط على خيار (البيانات الخاصة بك في المساعد) Your data in the Assistant. ومن هنا يمكنك الوصول إلى كل المعلومات التي يحتفظ بها مساعد غوغل عنك، ويمكنك حذف العناصر واحدًا تلو الآخر من خلال النقر على أيقونة سلة المحذوفات الموجودة بجانب كل تسجيل، كما يمكنك اتباع طرق أخرى لحذفها كلها مرة واحدة، وهو ما سنشرحه في النقطتين التاليتين. - احذف البيانات التي يحتفظ بها مساعد غوغل:



يحفظ مساعد غوغل التسجيلات الصوتية لكل أمر صوتي سمعه منك، بما ذلك الأوامر الصوتية الخاطئة، بهدف مساعدته على فهم صوتك وتنفيذ الأوامر المستقبلية بشكل أفضل، ولكن ذلك ليس ضروريًا لتشغيل أي جهاز يعتمد في عمله على مساعد غوغل، ولحذف هذه التسجيلات وجميع البيانات الأخرى، اتبع الخطوات التالية:

• انتقل إلى تطبيق Google Home، ثم اتبع الخطوات المذكورة في النقطة رقم (1).

• وتحت خيار (البيانات الخاصة بك في المساعد) Your data in the Assistant، اضغط على خيار (نشاطي) My Activity.

• على يمين شريط البحث في الجزء العلوي من الصفحة، اضغط على أيقونة الثلاث نقاط.

• اضغط على خيار (حذف النشاط حسب) Delete activity by.

• إذا كنت تريد حذف جميع البيانات اختر (كل الوقت) All time، أو يمكنك اختيار حذف جميع البيانات التي جُمعت في الساعة الأخيرة، أو اليوم الأخير، أو إنشاء نطاق مخصص على سبيل المثال: من اليوم الذي بدأت فيه باستخدام جهاز (Google Home)، وحتى الشهر الماضي.

• سيطلب منك التطبيق تأكيد رغبتك في حذف نشاط مساعد غوغل الخاص بك للفترة المحددة، اضغط على خيار حذف للتأكيد.