شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يبتكرون ورقة صناعية تنتج وقودا قابلا للاشتعال بدلا من البنزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد علماء بأنه يمكن استخدام ورقة اصطناعية لإنتاج غاز قابل للاشتعال شائع الاستخدام، من الماء وضوء الشمس وثانى أكسيد الكربون، حسب روسيا اليوم.

وتحاكى "الورقة"، التى يجرى تطويرها فى جامعة كامبريدج، عملية التمثيل الضوئى التى تستخدمها النباتات لجمع الطاقة.

وفى الوقت الحاضر، يجرى إنتاج الغاز الذى يطلق عليه اسم "غاز الاصطناع" (syngas)، عن طريق استهلاك الوقود الأحفوري.

ومع ذلك، يمكن استخدام الحل المحايد للكربون الذى ابتكره العلماء، لتطوير وقود سائل مستدام يعمل كبديل للبنزين.

وتمكّن الكيميائى إروين ريزنر، من جامعة كامبريدج، من ضمان عدم إطلاق الجهاز لثانى أكسيد الكربون الإضافى فى الجو.

وقال البروفيسور ريزنر: "ربما لم تسمعوا عن syngas، ولكن كل يوم تُستهلك منتجات تُنتج باستخدامه. إن القدرة على إنتاجه على نحو مستدام، سيكون خطوة حاسمة فى إغلاق دورة الكربون العالمية، وإنشاء صناعة مستدامة للكيماويات والوقود".

وقال فريق البحث إنهم تمكنوا من جعل الورقة الاصطناعية مستدامة، على عكس غيرها فى الماضى، وذلك بفضل مزيج من المواد وعوامل التحفيز المستخدمة.

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وتعتمد العملية على استخدام تقنيتين لامتصاص الضوء، على غرار الجزيئات فى النباتات التى تمتص ضوء الشمس، والتى دُمجت مع محفز مصنوع من العنصر الكيميائى "كوبالت". وعند وضعه فى الماء، يستخدم جهاز امتصاص الضوء المحفز، لإنتاج الأكسجين.

وفى الوقت نفسه، تعتمد العملية على التفاعل الكيميائى، الذى يقلل من ثانى أكسيد الكربون والماء، لينتج أول أكسيد الكربون والهيدروجين ويتشكل الخليط.

وتتميز الورقة الاصطناعية بأنها قادرة على العمل فى الطقس الملبد بالغيوم، دون فقدان الأداء، كما يمكن استخدامها من الفجر حتى الغسق فى أى بقعة من العالم.