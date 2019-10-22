شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تسعى لشراء مقعد على متن المركبة الروسية "سويوز-17" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحد المشاركين بالمؤتمر الدولى للملاحة الفضائية فى واشنطن، اليوم الثلاثاء، أن وكالة ناسا الأمريكية تبحث مع وكالة الفضاء الروسية الفدرالية "روسكوسموس"، إمكانية شراء مقعد على متن المركبة الروسية "سويوز-17"، لنقل رواد الفضاء إلى المحطة الدولية فى شهر أكتوبر المقبل، حسب سبوتنيك.

وقال المصدر فى تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "هناك مفاوضات أولية بين ناسا روسكوسموس، لكن لم يتم تقديم أى طلب رسمى من ناسا إلى روسكوموس لإبرام هذه الصفقة".

وكان النائب الأول لمدير مركز تدريب رواد الفضاء الروسى مكسيم خارلاموف، قال إن ناسا تبحث مع وكالة الفضاء الروسية الفدرالية "روسكوسموس"، إمكانية شراء مقاعد إضافية على متن المركبة الروسية "سويوز"، لنقل رواد الفضاء إلى المحطة الدولية بعد ربيع 2020.

وأضاف خارلاموف لوكالة سبوتنيك، الأربعاء 2 أكتوبر ردا على سؤال، عما إذا كانت ناسا تتفاوض بالفعل مع روسكوسموس لشراء مقاعد إضافية على المركبة الفضائية سويوز بعد ربيع عام 2020: "نعم المفاوضات جارية بالفعل".

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هذا وقد أعلن مدير ناسا جيم برايدن الاثنين 30 سبتمبر لشبكة "سى إن إن"، أنه بسبب التأخير المستمر فى الإطلاق الأول للمراكب الفضائية الأمريكية، من المرجح أن تشترى الوكالة مقاعد إضافية على مركبة الفضاء سويوز فى عام 2020، لضمان نقل روادها إلى محطة الفضاء الدولية.

يذكر أنه تم تعليق عمل نظام الرحلات الأميركية المأهولة، فى عام 2011، وتقوم وكالة الفضاء الروسية بنقل رواد الفضاء إلى المحطة الفضائية الدولية، وقد كانت آخر رحلاتها التى شارك فيها رائد الفضاء الإماراتى هزاع المنصورى، ورائدى الفضاء الروسى أوليغ سكريبوتشكا والأميركية جيسيكا مير إلى المحطة الدولية.