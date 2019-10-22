شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وول ستريت جورنال: داعش يستخدم تطبيق TikTok والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد من صحيفة " وول ستريت جورنال" أن تنظيم داعش يستخدم تطبيق TikTok الشهير لجذب الشباب إلى الانضمام إلى صفوفه.

وبحسب موقع forbes الأمريكى، فقد نشر التنظيم مقاطع فيديو لأناشيد الدولة الإسلامية، فضلا عن لقطات تظهر بعض الجثث ومقاتلى داعش، حيث نال أحد المقاطع البشعة التى نشرها التنظيم 68 إعجاباً، فيما بلغ عدد متابعى بعض الحسابات المرتبطة بالتنظيم حوالى 1000 متابع، وفق شبكة Fox News الأمريكية.

وأشار التقرير إلى أن هذه المقاطع مصممة بطريقة معينة لجذب الشباب، وذلك باستخدام أيقونات الزهور والقلوب والموسيقى الجذابة.

Advertisements

ويمتلك TikTok قواعد ضد المنظمات الإرهابية التى تستخدم التطبيق، ولكن حتى فريق تحرير المحتوى التابع لها فى الولايات المتحدة والصين والخوارزميات المتقدمة لا يمكنها اكتشاف حسابات داعش حتى يتم وضع علامة عليها

فيما قال متحدث باسم TikTok للصحيفة الأمريكية: "هذا تحد على مستوى جميع شبكات التواصل الاجتماعى تشكله أطراف فاعلة سيئة تسعى بقوة إلى التحايل على إجراءات الحماية، لكننا لدينا فريق مكرس لردع هذا السلوك الضار على TikTok بقوة".

وبحسب التقرير، فإن إدارة "تيك توك" أزالت نحو 20 حسابا ينشر مقاطع ترويجية لتنظيم الدولة، وهو ما يشكل تهديدا على البرنامج الذى بات يحظى بثقة كبيرة بين أفراد المجتمع، بمن فيهم الأهالى، والمدارس، إذ إن المراهقين هم النسبة الأكبر من مستخدميه.