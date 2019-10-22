تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن مواصفات معالج كوالكوم Snapdragon 735 المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن مواصفات إصدار كوالكوم القادم من معالج Snapdragon 735 الذي يستهدف الإصدارات المتوسطة من الهواتف الذكية.

قدمت شركة كوالكوم في شهر أبريل الماضي كلاً من معالجي Snapdragon 730 و730G بعملية تصنيع LPP وبدقة 8 نانومتر، حيث دعم المعالجين الإصدارات المتوسطة من الهواتف الذكية هذا العام، واليوم تستعد كوالكوم لإطلاق الجيل الجديد من هذه الفئة.

وتشير التسريبات اليوم إلى أن معالج Snapdragon 735 يرتكز على معمارية جديدة تماماً، مع دقة تصنيع 7 نانومتر، ويعرف المعالج الآن برمز SM7250، على أن يضم أنوية Cortex-A76 التي ترتكز على أنوية Kryo بتردد 2.36 GHz، بينما تأتي الأنوية الأخرى بتردد 2.32 GHz.

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كما يضم المعالج 6 من أنوية Cortex-A55 بتردد 1.73 GHz، مع كرت شاشة Adreno 620، وهي ترقية عن الإصدار السابق الذي ضم كرت شاشة Adreno 618.

وتشير التوقعات إلى أن كوالكوم في طريقها للإعلان عن معالج Snapdragon 735 خلال شهر ديسمبر قبل نهاية هذا العام، حيث من المتوقع أن تعقد كوالكوم مؤتمر في هاواي خلال هذا الشهر.

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