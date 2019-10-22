أدوبي تجلب Illustrator إلى حواسيب آيباد في 2020

تخطط شركة أدوبي Adobe لجلب المزيد من برامج حزمتها السحابية الإنتاجية للمبدعين Creative Cloud إلى حاسب آيباد اللوحي من آبل، إذ أفاد تقرير جديد لوكالة بلومبرغ أن الشركة تنوي جلب تطبيق Illustrator.

وكانت أدوبي قد أعلنت في الخريف الماضي عن خططها لجلب تطبيق فوتوشوب Photoshop الكامل إلى حاسب آيباد في وقت ما من هذا العام.

وما زال مستخدمو حواسيب آيباد بانتظار تطبيق فوتوشوب الكامل، حيث إن التطبيق في الوقت الحالي قيد الاختبار التجريبي.

ووفقًا للتقرير، فقد تعمد أدوبي إلى إلقاء نظرة على تطبيق Illustrator لحاسب آيباد اللوحي في مؤتمر Adobe Max في أوائل شهر نوفمبر، وتخطط الشركة لإطلاق الإصدار الكامل في وقت ما في 2020.

ومن المتوقع أن يعكس التطبيق العديد من الميزات من إصدار سطح المكتب من Illustrator، كما تقول بلومبرغ، ويشبه هذا إلى حد كبير ما قالت أدوبي أنه سيحصل مع تطبيق فوتوشوب.

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ومع ذلك، فقد يكون تطبيق فوتوشوب لحاسب آيباد مختلف عن الوعود التي أطلقتها الشركة عند وصوله، حيث أفاد تقرير صادر عن وكالة بلومبرغ الأسبوع الماضي أن النسخة التجريبية من التطبيق تفتقد على ما يبدو لبعض الميزات والوظائف الرئيسية الأخرى من إصدار سطح المكتب.

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وقال سكوت بيلسكي Scott Belsky، رئيس قسم المنتجات في مجموعة Creative Cloud التابعة للشركة، للوكالة: إن أدوبي تخطط لتوسيع قدرات تطبيق فوتوشوب على حواسيب آيباد مع مرور الوقت.

وأضاف “إطلاق كل ميزة تم تجميعها على مدار 25 عامًا على جهاز آيباد في اليوم الأول لن يخدم عملائنا على أفضل وجه والاحتياجات التي يحتاجونها.

وأوضح جون جروبر John Gruber، مؤسس موقع دارينج فايربول Daring Fireball، أن مصادر موثوقة متعددة تقول: إن أدوبي ملتزمة بجلب فوتوشوب الكامل إلى آيباد وإن الفريق يخطط لإضافة ميزات بشكل متكرر وفق جدول زمني، مما يعني أن الميزات المفقودة عند إطلاق التطبيق قد تظهر بعد فترة وجيزة.

وأبلغت بلومبرغ الأسبوع الماضي أن الشركة قد تقدم معلومات محدثة حول تطبيق فوتوشوب لحواسيب آيباد في مؤتمر Adobe Max في أوائل شهر نوفمبر، مما يقلل فترة الانتظار لمعرفة المزيد عن خطط أدوبي.

ويبدو أن أدوبي – بعد تطوير مجموعة كبيرة من تطبيقات الهاتف المحمول ذات الحجم الصغير – أصبحت جاهزة لتقديم إصدارات حقيقية من أكثر برامجها شعبية لمستخدمي آيباد وغيرها من الأجهزة المحمولة.

وتواصل الشركة تطوير عروضها الموجهة بالدرجة الأولى نحو الأجهزة المحمولة المتنقلة، وآخرها تطبيق الرسم الرقمي أدوبي فريسكو Adobe Fresco.