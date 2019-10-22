شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تطور مركبات فضائية متعددة الاستخدامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وكالة "روس كوسموس" أن الخبراء الروس يواصلون تطوير مركبات فضائية جديدة متعددة الأغراض، ستستخدم فى الرحلات الفضائية المأهولة وغير المأهولة، بحسب روسيا اليوم.

وقالت مصادر فى الوكالة "إن تطوير مركبات أوريول أو (النسر) الفضائية الروسية مستمر، لكن خطط إطلاقها إلى الفضاء قد تتغير قليلا، وسيتم تعديل هذه المركبات لتكون مناسبة للعمل مع نوع جديد من الصواريخ".

وأوضحت المصادر أن المركبات المذكورة صممت فى بادئ الأمر لتكون مركبات فضائية متعددة الاستخدامات قادرة على نقل البضائع ورواد الفضاء إلى المحطة الفضائية الدولية، ولتطلق باستخدام صواريخ Soyuz-5 من قاعدة "بايكونور" فى كازاخستان، لكن الخطط تغيرت، وقرر الخبراء تعديل هذه المركبات لتصبح مناسبة للعمل مع صواريخ Angara-A5P الثقيلة، لتطلق تلك الصواريخ من قاعدة "فوستوتشنى" الروسية.

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ومن المقرر أن تخضع مركبات "أوريول" لأول اختبار طيران عام 2023، وبعدها بعام من المفترض أن يطلقها الخبراء فى رحلة فضائية غير مأهولة على متن صواريخ Angara-A5P إلى الفضاء، أما عام 2025 فمن المفترض أن تنطلق هذه المركبات فى رحلات مأهولة نحو المحطة الفضائية الدولية.

وكانت مصادر مطلعة فى مجال صناعة الفضاء الروسية قد أشارت فى وقت سابق إلى أن المركبات المذكورة قد يتم تعديلها بشكل خاص لتكون قادرة على القيام برحلات فضائية بعيدة المدى إلى القمر أو المريخ، وستكون قادرة على العمل مع صواريخ "ينيسيى" الفضائية الروسية الفائقة الثقل.