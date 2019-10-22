شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إجراءات جديدة تتخذها تويتر لمكافحة المحتوى المزيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة "تويتر" عن إجراءات جديدة ستتخذها، من أجل ما وصفته بـ مكافحة المحتوى المزيف، بحسب موقع سبوتيك.

ونشرت "تويتر" بيانا عبر مدونتها، تعلن فيه عن الإجراءات الجديدة، التى ستجعل عددا من مقاطع الفيديو ممنوعة تماما من الظهور عبر الشبكة.

وقالت تويتر: "سنجرى بعض التغييرات فى سياسات النشر، من أجل منع مواد ذات محتوى مزيف أو مضلل، أو تحتوي تشويها يخلق انطباعا خاطئا تجاه شىء ما أو شخص ما".

وتابعت: "أبرز تلك المواد التى سيتم حظرها، ما يطلق عليها مقاطع الفيديو التى تعتمد على تقنية ديبفيكى (التزييف العميق)".

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​وجاء فى بيان تويتر "نقوم دائمًا بتحديث قواعدنا وفقًا لكيفية تغير السلوك على الشبكة. نحن نعمل على وضع سياسة جديدة لحل مشكلة استخدام المواد المركبة، والتي يتم التلاعب بها عبر تويتر".

وأردفت: "لكننا نريد أولاً أن نستمع إليكم، وإلى أى مقترحات المشاركين فى التطبيق".

وأشارت تويتر إلى أن الحديث يدور حول مواد "تم تعديلها أو إنشاؤها بشكل كبير بحيث يتغير معناها/غرضها الأصلى، أو لإظهار أن بعض الأحداث قد حدثت، على الرغم من أنها في واقع الأمر لم تحدث".

يذكر أن شبكة تويتر، التى تأسست عام 2006، من قبل جاك دورسى ونوح غلاس وبيز ستون وإيفان ويليامز، حظت بشعبيةً كبيرة فى جميع أنحاء العالم.

وبحلول عام 2012، تجاوز عدد مستخدمى الموقع الـ100 مليون مستخدم ينشرون أكثر من 340 مليون تغريدة يوميًا، فيمَا وصلت خدمة استعلامات البحث إلى 1.6 مليار فى اليوم الواحد.