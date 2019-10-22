هل تتسبب الأعاصير في حدوث الزلازل؟ ولماذا؟

فكرت المهدي

صاغ الأستاذ المساعد وين يوان فان المختص في علوم الأرض والمحيطات والغلاف الجوي بجامعة فلوريدا مصطلح “الزلازل الإعصارية ” لوصف الظاهرة الجيولوجية التي اكتشفها وفريقه مؤخرا، وهي عبارة عن أحداث زلزالية شبيهة بالهزات الأرضية إلا أنها تحدث بالتزامن مع الأعاصير أو العواصف القوية الأخرى.

فقد كشف باحثون من جامعة ولاية فلوريدا عن ظاهرة جيوفيزيائية جديدة يمكن فيها للإعصار أو غيره من العواصف القوية أن يتسبب في حدوث حركات زلزالية في المحيط القريب بقوة تصل إلى 3.5 درجات على مقياس ريختر.

وعزا الفريق الحدوث المتزامن للزلازل والأعاصير إلى التأثير المتبادل بين الغلاف الجوي والأرض والمحيط، حيث تنقل الأعاصير الطاقة في موسم العواصف إلى المحيطات وتنشأ معها أمواج قوية تتفاعل بدورها مع القشرة الأرضية في قاع المحيط، لتكون بذلك مصدرا لنشاط زلزالي مكثف، ونشرت نتائج البحث بتاريخ 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري في دورية “جيوفيزيكال ريسيرش ليترز”.

تحليل زلازل العقد الماضي

حلل فان وزملاؤه الزلازل وسجلات علوم المحيطات المسجلة خلال العقد الماضي ابتداء من سبتمبر/أيلول 2006 وصولا إلى فبراير/شباط 2019، ووجدوا أن هناك رابطا بين العواصف القوية والنشاط الزلزالي المكثف بالقرب من حافة الصفائح القارية.

ووجد الباحثون أدلة على وجود أكثر من عشرة آلاف هزة أرضية في الفترة من 2006 إلى 2019 قبالة شاطئ نيو إنغلاند وفلوريدا وخليج المكسيك في الولايات المتحدة، وقبالة شاطئ نوفا سكوتيا ونيوفاوندلاند وكولومبيا البريطانية في كندا.

وبهذا برهنت الدراسة على أنه يمكن أن تكون لدينا مصادر زلزالية في المحيط مشابهة لمصادر الزلازل داخل القشرة الأرضية، إلا أن الاختلاف بينها يكمن في المدة الزمنية التي يدوم فيها ذلك الحدث الزلزالي، حيث لا تتجاوز الزلازل الأرضية بضع دقائق محدودة، في حين وجد الفريق أنه يمكن أن تدوم الزلازل الإعصارية لساعات وربما أيام.

Advertisements

وطور الباحثون طريقة جديدة للكشف عن الأحداث الزلزالية، وتحديد موقعها وتمييز ما إذا كان هذا الحدث زلزالا إعصاريا أو أرضيا، إذ يستلزم أن يحدث خلال يوم عاصف، كما أنه لا بد أن يلبي المعايير الجيوفيزيائية الأخرى بما يتوافق مع متطلبات العلاقة بين قوة العاصفة وتحفيز نشوء زلزال متزامن معها.

وبالتالي، فإنه باعتماد هذا النهج المبتكر يمكن للعلماء استبعاد الأحداث الزلزالية التي لا تدخل ضمن نطاق الزلازل الإعصارية.